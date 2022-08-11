THE HIDDEN TRUTH BEING SUPPRESSED ABOUT 5G ACTIVATED COVID 19.

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ALL INFORMATION IN THIS VIDEO is 100% verifiable by PATENTS. COVID 19 IS A PRODUCT OF FRENCH VACCINE MAKER INSTITUTE PASTEUR MADE IN FRANCE AND PATENTED AND SOLD AS A PRODUCT TO OTHER VACCINE MAKERS AND BROUGHT TO CHINA BY FRENCH CITIZENS. FRENCH SCIENTIST DR. FREDERIK TANGY IS THE FATHER OF COVID 19 MADE FROM WILD SARS COV 1 VIRUS OBTAINED FROM LUNG WASHING FROM PATIENT AT FRENCH HOSPITAL IN HANOI VIETNAM