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ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ
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2153 views • April 13, 2020
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
Ο ΝΑΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΑΣΥΛΟ ΣΤΙΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, ΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ.
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΚΥΛΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Ο ΝΑΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΑΣΥΛΟ ΣΤΙΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, ΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ.
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΚΥΛΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
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