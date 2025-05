Памятный Свиток. Царственное Священство чин Мелхиседека. Авраам. Протокол Лиланда Джонса 11 мая 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом

Фрагменты

“Исх 3:13 ... «как Ему имя?» Что сказать мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я ЕСМЬ СУЩИЙ. И сказал: так скажи сынам Израилевым: СУЩИЙ послал меня к вам. 15 ... Вот имя Моё навеки, и памятование (h2143 zēker) обо Мне из рода в род.

Ex 3:14 KJV “I AM THAT I AM” = “Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ” https://biblehub.com/kjvs/exodus/3.htm





Пс 134:13 Господи Яхве יהוה! имя Твоё вовек; Господи Яхве יהוה! память (h2143 zēker) о Тебе в род и род. Ps 135:13 KJV Thy name, O Yahewh יהוה, endureth for ever; and thy memorial (h2143 zēker), O Yahweh יהוה, throughout all generations. https://biblehub.com/kjvs/psalms/135.htm

Захария пророчествовал о том, что Иоанн в духе Илии приготовит путь для обещанной милости, которая принесёт свет сидящим во тьме и смертной тени. Авраам терпеливо ждал исполнения обетования! Мы увидели, что те, которые боялись Яхве, часто говорили друг с другом, и их имена были записаны в Памятный Свиток (Памятную Книгу). Имя Яхве (Я СУЩИЙ / Я ЕСТЬ ТОТ КТО Я ЕСТЬ, I AM THAT I AM, 'ehye 'ăšer 'ehye - יהוה) должно быть памятником для всех поколений. Те, чьи имена записаны в Памятный Свиток и кто боится Бога и чтит Его имя, будут особым народом Господа Яхве (Его сокровищем, драгоценными камнями), они увидят различие между праведниками и нечестивыми. Мы читаем об этом особенном народе в 19-й главе Бытия, которая приводит нас к 3-му месяцу. Эти особенные люди будут священниками по чину Мелхиседека. Мы увидели, как Илия приходит, чтобы установить порядок (седер, seder h5468), и в 61-й главе Исаии мы видим насаждение (посадку) служения Йешуа в 15-м году. Мы ждём, что Христос прийдёт и установит порядок, который является Законом Дома на вершине Горы (Иез 43:12)”





МелхиСедек (Пс 109:5/Ps 110:4) = "Царь Праведности", "Царь Святой"

h4442.Malki-tsedeq

от h4428.melek (царь) и h6664.tsedeq (cвятой)

также в Быт 14:18

https://bible.by/strong-hebrew/4442/

https://www.blueletterbible.org/lexicon/h4442/kjv/wlc/0-1/





См. также:





