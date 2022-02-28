Opération en Ukraine - Quelques explications

Je vous propose ce résumé Daniel (de la chaîne de "La Croix du Sud").Juste dommage de ne pas avoir mentionné l’histoire qui lie la Russie et l’Ukraine, les atrocités que les ukrainiens font subir aux russes depuis 5 ans, et le non respect des accords de Minsk, ce qui a été l’un des éléments déclencheurs de l’opération russe en Ukraine.Une excellente analyse même si nous ne devrions pas parler de "guerre" car c'est ce que les médias veulent nous faire croire.Le journaliste Sylvain Laforest interviewé il y a qqs jours sur la chaine YouTube "Porteur de flambeau", a donné des explications géopolitiques très intéressantes,à savoir que Poutine vise l'élimination d'une fange militaire nazi et terroriste (certainement pilotée en sous-main par les "élites' globalistes) qui a pris le contrôle de l'Ukraine alors que les ukrainiens sont majoritairement russes dans l'âme.Notons enfin que l'Ukraine est située sur l'ancien territoire historique de la mafia Khazar (mafia qui a fait alliance avec des lignées royales européennes perverties il y a des siècles).Très bien expliqué ici sur cette chaine YouTube de la 39ème à la 52ème minute :Pour comprendre la mafia khazar rothschildienne écoutez :A faire circuler.Elle permet de comprendre le monde dans lequel on vit, et notamment comment ils ont réussi à travers les siècles à contrôler la quasi-totalité du globe.Réalité qui effraie.J'ajouterai que ce qui se passe actuellement en Ukraine, est une continuité de ce qu'ils ont entrepris à travers les âges : renverser les pouvoirs qui ne sont pas de leur côté, pour y mettre leurs pions.Connaissez-vous Oleksandr Danylyuk, proche du Président Zelenskiy, ministre des finances et ex-secrétaire du Conseil de sécurité?Il n'est autre que l'ancien directeur de Mc Kinsey (source Reuters).Vous avez dit coïncidence ??