Ayuda Social - Episodio 13 "Aldo y su aldea"

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Aldo y su aldea - Episodio 13
- Aldo y su esposa realizan una labor social todos los jueves en la plaza San Martin, de Córdoba - Argentina y ayudan al que mas lo necesita!
este pequeño video demuestra lo que ellos hacen por 7 años.
- ayudar a los demás es una buena forma de abrir tu corazón -
Ayuda las acciones aquí: https://www.paypal.com/paypalme/brucephillipmafer