L'adoption du projet de loi 61 de la CAQ a été bloquée par les partis d'opposition

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14 views • June 12, 2020





Christian Dubé de la CAQ a profité de la crise sanitaire (qui se poursuit toujours, par ailleurs) pour tenter de faire adopter un projet de loi en 10 jours, supposément destiné à relancer l'économie du Québec mais qui, dans les faits, aurait surtout fait pleuvoir les milliards dans les poches d'une nébuleuse d'entrepreneurs en construction.



Et les grands oubliés du projet de loi 61? Au premier chef, les Québécois alors une chance que l'opposition a pris le pouls de la population et après analyse, a choisi de s'opposer à son adoption.



Certains disent dékjà que la CAQ va revenir avec une adoption via le baîllon à l'automne 2020 mais la population les attendra de pied ferme s'ils devaient tenter cette expérience, à nouveau.



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C'est aujourd'hui qu'on a appris que Bell avait DÉJÀ commencé à déployer la 5G dans 5 grandes villes canadiennes, dont Montréal.



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Il y avait aussi de nombreuses nouvelles dont je vous ai parlé, à commencer par le nombre de morts, au Québec, depuis le début de l'année.



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Il faut continuer de demeurer vigilants devant toutes ces attaques contre nos libertés et nous sommes responsables de créer le monde dans lequel nous voulons vivre alors go, soyons créateurs!



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Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:



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Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer. Le Québec tout entier pousse un soupir de soulagement en apprenant que la CAQ a été stoppée par l'opposition --et la population-- dans son délire de vouloir faire adopter son projet de loi 61 qui promettait d'introduire une dictature sans précédent dans l'histoire politique du Québec.Christian Dubé de la CAQ a profité de la crise sanitaire (qui se poursuit toujours, par ailleurs) pour tenter de faire adopter un projet de loi en 10 jours, supposément destiné à relancer l'économie du Québec mais qui, dans les faits, aurait surtout fait pleuvoir les milliards dans les poches d'une nébuleuse d'entrepreneurs en construction.Et les grands oubliés du projet de loi 61? Au premier chef, les Québécois alors une chance que l'opposition a pris le pouls de la population et après analyse, a choisi de s'opposer à son adoption.Certains disent dékjà que la CAQ va revenir avec une adoption via le baîllon à l'automne 2020 mais la population les attendra de pied ferme s'ils devaient tenter cette expérience, à nouveau. https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19& ;t=1343C'est aujourd'hui qu'on a appris que Bell avait DÉJÀ commencé à déployer la 5G dans 5 grandes villes canadiennes, dont Montréal. https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19& ;t=1345Il y avait aussi de nombreuses nouvelles dont je vous ai parlé, à commencer par le nombre de morts, au Québec, depuis le début de l'année. https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19& ;t=1344Il faut continuer de demeurer vigilants devant toutes ces attaques contre nos libertés et nous sommes responsables de créer le monde dans lequel nous voulons vivre alors go, soyons créateurs!= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer. Keywords canadapolitiquequebec

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