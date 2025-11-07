СТАРТ за Кастилию! 1110 год Knights of Honor 2 #1 | Рыцари Чести

Knights of Honor 2 Мы играем за Кастилию 1110 год н.э, находящаяся на распутье, возможно, определит будущее объединения всей Испании.

[0:00] Вступление

[3:00] Выбор страны в игре

[4:23] Начало игры за Кастилию

[8:00]Определение целей игры Объединение Испании.

[9:00] Заключение торговых отношений

[11:35] Изучение игровой механики

[24:45] Сражение за Порту

[35:52] Анализ установки и накопления ресурсов

[40:40] Применение тактики выжженной земли

[44:00] Улучшение полководцев

[44:50] Начинаем осаду Порту

[47:00] Помогаю соседним странам

[51:52] Неожиданный исход

[53:20] Взятие Порту

