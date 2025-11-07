СТАРТ за Кастилию! 1110 год Knights of Honor 2 #1 | Рыцари Чести

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Knights of Honor 2 Мы играем за Кастилию 1110 год н.э, находящаяся на распутье, возможно, определит будущее объединения всей Испании.
[0:00] Вступление
[3:00] Выбор страны в игре
[4:23] Начало игры за Кастилию
[8:00]Определение целей игры Объединение Испании.
[9:00] Заключение торговых отношений
[11:35] Изучение игровой механики
[24:45] Сражение за Порту
[35:52] Анализ установки и накопления ресурсов
[40:40] Применение тактики выжженной земли
[44:00] Улучшение полководцев
[44:50] Начинаем осаду Порту
[47:00] Помогаю соседним странам
[51:52] Неожиданный исход
[53:20] Взятие Порту
