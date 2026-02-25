BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
EARTH MY COSMIC HOME
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
5 views • 1 day ago

EARTH MY COSMIC HOME

HERMES THOTH

WORLD GROOVE-TRACK 3

INSTRUMENTS

VERSE 1

THIS IS MY HOME

THAT GOD BEQUEATHED ME

TO GARDEN LOVE

TO FEED HIS LOVE MY KIND

EARTH IS MY HOME

I GARDEN ANGELS

OF LOVE WHO WISH

THAT ALL CAN FEEL

THE LOVE OF OUR GOD


GARDEN PLANTED

LOVERS GROWN HERE

GARDEN PLANTED

ANGELS GROWN EARTH


INSTRUMENTS


VERSE 2

AND ALL THE SOULS

OUR GOD HAS SENT HERE

INHABIT BODIES

GROWN FROM ANGEL SEED

YES, FROM THE STARS

GOD'S ANGEL SOULS ARE SENT HERE

FROM THE BLUE

TO RID MY GARDEN

OF ALL ITS WEEDS


GARDEN PLANTED

ANGELS GROWN HERE


INSTRUMENTS WITH VERSE COMBO

EARTH IS MY HOME

THAT GOD BEQUEATHED ME

TO GARDEN LOVE

TO FEED HIS LOVE MY KIND

YES, FROM THE STARS

GOD'S ANGEL SOULS ARE SENT HERE

FROM THE BLUE

TO RID MY GARDEN

OF ALL THE WEEDS

    MY GOD, THANK YOU LOVE !!!!!


GARDEN PLANTED

ANGELS GROWN EARTH

Keywords
spiritual musicangel musicfrom the angels
