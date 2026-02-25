© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EARTH MY COSMIC HOME
HERMES THOTH
WORLD GROOVE-TRACK 3
INSTRUMENTS
VERSE 1
THIS IS MY HOME
THAT GOD BEQUEATHED ME
TO GARDEN LOVE
TO FEED HIS LOVE MY KIND
EARTH IS MY HOME
I GARDEN ANGELS
OF LOVE WHO WISH
THAT ALL CAN FEEL
THE LOVE OF OUR GOD
GARDEN PLANTED
LOVERS GROWN HERE
GARDEN PLANTED
ANGELS GROWN EARTH
INSTRUMENTS
VERSE 2
AND ALL THE SOULS
OUR GOD HAS SENT HERE
INHABIT BODIES
GROWN FROM ANGEL SEED
YES, FROM THE STARS
GOD'S ANGEL SOULS ARE SENT HERE
FROM THE BLUE
TO RID MY GARDEN
OF ALL ITS WEEDS
GARDEN PLANTED
ANGELS GROWN HERE
INSTRUMENTS WITH VERSE COMBO
EARTH IS MY HOME
THAT GOD BEQUEATHED ME
TO GARDEN LOVE
TO FEED HIS LOVE MY KIND
YES, FROM THE STARS
GOD'S ANGEL SOULS ARE SENT HERE
FROM THE BLUE
TO RID MY GARDEN
OF ALL THE WEEDS
MY GOD, THANK YOU LOVE !!!!!
GARDEN PLANTED
ANGELS GROWN EARTH