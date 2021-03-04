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Oxychild les suites, Oxyjob et réponses aux questions - Me Brusa
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10 views • March 04, 2021
3 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=8-Ksatjk0_Q
CAB TV : https://www.youtube.com/channel/UCdrmgRAuT_q-uCP3et8IHnA
MINUTAGE et LIENS IMPORTANTS plus bas !
0:00 Vous m'avez manqué – Qu'est-ce que Réaction19, nos interventions, quelques chiffres, l'argent de l'Association, notre déménagement
7:40 Actualités sur nos communications
La chaîne ODYSEE, le compte TELEGRAM n'est pas habilité
9:40 Vendredi je fais un live sur le site DISCORD de 15 à 18h dans « à vous la parole ». Il faut s'inscrire
10:50 Les villes qui font la promotion du « POISON ». Communiquez-moi les villes.
15:45 L'opération oxygène des enfants, les preuves arrivent avec constat d'Huissier. Tous les collectifs seront aidés. Des collectifs de parents seront aidés dès 15 enfants.
22:00 Lecture de la Mise en Demeure adressée à M. Olivier Véran.
26:00 Nous participons à l'opération de Mme Martine Wonner, au Collectif de Lyon le 13 mars.....
27:30 L'opération oxygène pour les travailleurs
30:30 Nous aurons une antenne à BRUXELLES et + encore
Remerciements à tous les bénévoles
32:00 Nous travaillons au « Référé liberté » pour le masque à l'école avant le pénal
32:25 LES SUITES de nos actions «Plaintes » contre le cache visage, contre le REMDESIVIR
36:45 Les AMENDES : tous les modèles sont en ligne.
Pour le Couvre Feu il sera mis vendredi → illégalité du PV
40:45 Comment je vais œuvrer avec les médias, les partis …..
44:40 RAPPEL sur vos droits avec l'attestation
47:45 RAPPEL sur les activités sportives
QUESTIONS
49:00 Décret pour l’aquagym ?
50:00 Un employeur : peut-on demander à un employé de monter sur un escabeau ?
52:00 Dans un magasin, le cache visage est-il obligatoire ?
53:15 Le reportage de France 2 sur Action 21
55:15 Lecture dans le Lancet le 15/02 de ce qu'a écrit le Pr DELFRAISY qui reconnaît que le confinement n'est pas bon
1:00:40 Remerciements.
1:01:20 RV vendredi à 15h sur Discord.
PARTAGEZ la vidéo
100 000 courriels reçus depuis avril, 7 000 appels téléphoniques
1:02:50 RAPPEL : aucun acte médical ne peut être imposé.
LE TEST SALIVAIRE DANS LES ÉCOLES EST ILLÉGAL
Pensez à vous abonner à nos chaînes... et partagez ces liens avec vos réseaux ! Merci !
Odysee : Réaction19WebTV
https://odysee.com/@Reaction19WebTV:a
YouTube : Réaction19WebTV2
https://www.youtube.com/channel/UC-zP-2oNu9FK83yMMKcg68g
DISCORD : Live de ce vendredi 5 mars 2021
https://discord.gg/vybwtZFQ6S
Pour participer aux Questions/Réponses, il faut avoir un compte sur Discord.
CAB TV : https://www.youtube.com/channel/UCdrmgRAuT_q-uCP3et8IHnA
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22:00 Lecture de la Mise en Demeure adressée à M. Olivier Véran.
26:00 Nous participons à l'opération de Mme Martine Wonner, au Collectif de Lyon le 13 mars.....
27:30 L'opération oxygène pour les travailleurs
30:30 Nous aurons une antenne à BRUXELLES et + encore
Remerciements à tous les bénévoles
32:00 Nous travaillons au « Référé liberté » pour le masque à l'école avant le pénal
32:25 LES SUITES de nos actions «Plaintes » contre le cache visage, contre le REMDESIVIR
36:45 Les AMENDES : tous les modèles sont en ligne.
Pour le Couvre Feu il sera mis vendredi → illégalité du PV
40:45 Comment je vais œuvrer avec les médias, les partis …..
44:40 RAPPEL sur vos droits avec l'attestation
47:45 RAPPEL sur les activités sportives
QUESTIONS
49:00 Décret pour l’aquagym ?
50:00 Un employeur : peut-on demander à un employé de monter sur un escabeau ?
52:00 Dans un magasin, le cache visage est-il obligatoire ?
53:15 Le reportage de France 2 sur Action 21
55:15 Lecture dans le Lancet le 15/02 de ce qu'a écrit le Pr DELFRAISY qui reconnaît que le confinement n'est pas bon
1:00:40 Remerciements.
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