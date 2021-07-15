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** DEMOCRATS DESPERATELY ATTEMPTING TO COVER UP ELECTION FRAUD ** - Tucker – 14/July/2021
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191 views • July 15, 2021
** Tucker Carlson Tonight, 14/July/2021
** VOTER FRAUD IS A FELONY! – UP TO 3 ½ YRS. & $10,000 FINE
** FULTON COUNTY & THE ELECTION WAREHOUSE INCIDENT
** A PUSH FOR TRANSPARENCY IN FULTON COUNTY, GEORGIA
** FULTON COUNTY COMMISSIONER: LATEST 2020 BALLOT AUDIT SPURRED BY TRUMPS “BIG LIE”
** FULTON COUNTY & THE ELECTION: WHAT WE KNOW SO FAR
** THIS WAS A SIGNIFICANT MISCOUNT
** FULTON COUNTY OFFICIALS ARE NOT BEING TRANSPARENT
** FULTON COUNTY TOOK MONTHS TO HAND OVER DATA
** VOTERGA AUDIT: “The seven batches of ballot images with 554 votes for Joe Biden, 140 votes for Donold Trump and 11 votes for Jo Jorgenson had tall sheets in the audit falsified to show 850 votes for Biden, 0 votes for Trump and 0 votes for Jorgrnson.”
** WHISTLEBLOWER: LOTS OF BALLOTS HAD NO CREASES
** EVERY VOTE MATTERED IN THIS ELECTION
** VOTERGA AUDIT: “...over 200 Fulton county mail-in ballot images conating votes were not included in the had count audit results for the November election.”
** IT’S OUR RIGHT TO FIND OUT WHAT HAPPENED
** VOTER FRAUD IS A FELONY! – UP TO 3 ½ YRS. & $10,000 FINE
** FULTON COUNTY & THE ELECTION WAREHOUSE INCIDENT
** A PUSH FOR TRANSPARENCY IN FULTON COUNTY, GEORGIA
** FULTON COUNTY COMMISSIONER: LATEST 2020 BALLOT AUDIT SPURRED BY TRUMPS “BIG LIE”
** FULTON COUNTY & THE ELECTION: WHAT WE KNOW SO FAR
** THIS WAS A SIGNIFICANT MISCOUNT
** FULTON COUNTY OFFICIALS ARE NOT BEING TRANSPARENT
** FULTON COUNTY TOOK MONTHS TO HAND OVER DATA
** VOTERGA AUDIT: “The seven batches of ballot images with 554 votes for Joe Biden, 140 votes for Donold Trump and 11 votes for Jo Jorgenson had tall sheets in the audit falsified to show 850 votes for Biden, 0 votes for Trump and 0 votes for Jorgrnson.”
** WHISTLEBLOWER: LOTS OF BALLOTS HAD NO CREASES
** EVERY VOTE MATTERED IN THIS ELECTION
** VOTERGA AUDIT: “...over 200 Fulton county mail-in ballot images conating votes were not included in the had count audit results for the November election.”
** IT’S OUR RIGHT TO FIND OUT WHAT HAPPENED
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