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Truth and Freedom - WHY "ANTICHRIST NAZI YOUTUBE" DELETE THIS VIDEO? BECAUSE YOUTUBE HATE TRUTH AND FREEDOM...
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105 views • October 30, 2020
Truth and Freedom - WHY "ANTICHRIST NAZI YOUTUBE" DELETE THIS VIDEO? https://youtu.be/26QrhqN5mAw ... BECAUSE YOUTUBE HATE TRUTH AND FREEDOM...
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΟ YOUTUBE ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ...
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Λανθασμένα και παραπλανητικά τα στοιχεία για τον Covid19 βάσει των οποίων αποφασίζονται τα παρανοϊκά μέτρα.
Ο αριθμός των κρουσμάτων Covid19 στις ΗΠΑ είναι ψευδής
Συσκευασίες των τεστ για τον ιό ήταν μολυσμένες από τον ιό (CDC & WHO approved).
Το ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης του τεστ είναι περίπου 50% (CDC & WHO approved).
Τα νοσοκομεία επιδοτούνται περισσότερο στην διάγνωση και καταγραφή του Covid-19 ως αιτίας θανάτου.
Κάθε επαναληπτική διάγνωση στον ίδιο ασθενή καταγράφεται ως ξεχωριστό κρούσμα.
Τα τεστ ενδέχεται να αντιδρούν στους ιούς κρυολογήματος και γρίπης.
Ο ιός Covid-19 δεν έχει απομονωθεί σύμφωνα με τα στάνταρ του Κοχ.
Αυτά καταθέτει από τα τέλη Ιουλίου 2020 η Δρ. Κάρι Μάντεϊ, ειδική παθολόγος στο McDonough της Georgia, δείχνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αρρώστια στην οποία η διάγνωση γίνεται από την πολιτική, όχι την ιατρική.
...
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ ΤΟ YOUTUBE ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ...
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Λανθασμένα και παραπλανητικά τα στοιχεία για τον Covid19 βάσει των οποίων αποφασίζονται τα παρανοϊκά μέτρα.
Ο αριθμός των κρουσμάτων Covid19 στις ΗΠΑ είναι ψευδής
Συσκευασίες των τεστ για τον ιό ήταν μολυσμένες από τον ιό (CDC & WHO approved).
Το ποσοστό επιτυχούς διάγνωσης του τεστ είναι περίπου 50% (CDC & WHO approved).
Τα νοσοκομεία επιδοτούνται περισσότερο στην διάγνωση και καταγραφή του Covid-19 ως αιτίας θανάτου.
Κάθε επαναληπτική διάγνωση στον ίδιο ασθενή καταγράφεται ως ξεχωριστό κρούσμα.
Τα τεστ ενδέχεται να αντιδρούν στους ιούς κρυολογήματος και γρίπης.
Ο ιός Covid-19 δεν έχει απομονωθεί σύμφωνα με τα στάνταρ του Κοχ.
Αυτά καταθέτει από τα τέλη Ιουλίου 2020 η Δρ. Κάρι Μάντεϊ, ειδική παθολόγος στο McDonough της Georgia, δείχνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αρρώστια στην οποία η διάγνωση γίνεται από την πολιτική, όχι την ιατρική.
...
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
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