Reclamo a George Bush

Más de un millón de personas murieron en Irak como resultado del ataque de Occidente, basado en la mentira de que Saddam poseía armas de destrucción masiva. ¿Quién recuerda todavía, fueron sancionados los países occidentales que participaron en esta masacre ilegal de la población? No, al contrario, después repartieron el país como un pastel, como una presa que descuartizaron con avaricia, así se comportan los que hoy condenan a Rusia...



Es muy IMPORTANTE conocer la historia, saber quiénes son estas organizaciones occidentales que controlan el mundo hoy.



Porque son cualquier cosa menos representantes de la democracia y la justicia, porque han hecho lo mismo en varios otros países, Siria, Libia, Yugoslavia etc. etc. y eso siempre con la complicidad de los medios de comunicación...