© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Reclamo a George Bush
Follow
0
Share
Report
32 views • March 02, 2022
Más de un millón de personas murieron en Irak como resultado del ataque de Occidente, basado en la mentira de que Saddam poseía armas de destrucción masiva. ¿Quién recuerda todavía, fueron sancionados los países occidentales que participaron en esta masacre ilegal de la población? No, al contrario, después repartieron el país como un pastel, como una presa que descuartizaron con avaricia, así se comportan los que hoy condenan a Rusia...
Es muy IMPORTANTE conocer la historia, saber quiénes son estas organizaciones occidentales que controlan el mundo hoy.
Porque son cualquier cosa menos representantes de la democracia y la justicia, porque han hecho lo mismo en varios otros países, Siria, Libia, Yugoslavia etc. etc. y eso siempre con la complicidad de los medios de comunicación...
Es muy IMPORTANTE conocer la historia, saber quiénes son estas organizaciones occidentales que controlan el mundo hoy.
Porque son cualquier cosa menos representantes de la democracia y la justicia, porque han hecho lo mismo en varios otros países, Siria, Libia, Yugoslavia etc. etc. y eso siempre con la complicidad de los medios de comunicación...
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.