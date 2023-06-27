720 BANKS ARE COLLAPSING NOW?

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DO YO REALLY THINK YOUR MONEY IS SAFE IN A FEDERAL RESERVE BANK? ONLY A FOOL WOULD BELIEVE THAT NOW! THE FASCIST NWO BANKING SYSTEM WANTS TO WIPE YOU OUT AND STEAL YOUR MONEY. ONE DAY SOON WE WILL BE THROWN INTO A SATANIC CRYPTO SYSTEM WHERE PEOPLE WILL NOT BE ALLOWED TO BUY OR SELL WITHOUT THE 666 MARK OF THE BEAST. IF YOU SUBMIT TO THIS SATANIC SYSTEM YOU'LL BE A PRISONER FOR THE REST OF YOUR LIFE. IT'S TIME YOU PREP, PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY...