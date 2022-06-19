Bevezetés az úgynevezett „összeesküvés elméletekbe”

Ez egy olyan video, amit mar régóta meg akartam csinálni. Azok számára készült, akik még nehezen állnak hozzá ezekhez a témákhoz. Vagyis, paradox módon, azoknak, akik nemigen fogják megnézni, mivel vagy nem mennek a Youtubon kívül máshova, vagy eleve irtóznak ezektől a kérdésektől.

De mindegy. Meg kellett csinálnom. Egyforma hagyaték, honfitársaim számára.

Ha jónak találjátok, adjátok át azoknak, akik még húzódzkodnak kétségbe vonni, a globális szinten kihirdetett és a velük együtt működő állam vezetések által végrehajtott rendelkezéseket és azok előirt „hivatalos” magyarázatait.

Szerintem elég súlyos a helyzet. Sürget az idő.

Tenni kell. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az idő kerekét úgysem lehet visszafordítani.

Az igazság, mert ilyen a természet, úgyis győz a végén. Csak az a kérdés mennyi szenvedés árán.

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Részlet az engedélyezett 5000 karakter erejéig:

"Elhallgatott vagy elferdített történelem

Az így interneten megjelenő, eddig csak nagyon szűk körökben ismert témakörök másik része a szándékosan elhallgatott vagy elferdített történelmi eseményeket illeti.

És természetesen minél közelebb kerülünk a jelenkorhoz és minél inkább élő ideológiai hordozó a történelmi esemény annál szigorúbb a cenzúra.

Erre rögtön két példa.

Az első, a magyaroknak igen kézenfekvő: a Pozsonyi csata. Erről már számos tudományos munka jelent meg, és a téma elég hamar történelemtudományi rangot kapott. Ugyanide tartozik a magyar őstörténetet illető témák, ahol még (sajnos) a tudományos összecsapások folytatódnak, leginkább ideológiai vagy politikai okok miatt, gyakran idegen befolyás alatt.

Egy másik, a középkorra visszamenő ilyen, legalábbis vitatottnak nevezhető témakör a Templomosok története. Majd később a szabadkőművesség témaköre illetve annak befolyása az angol és a francia forradalmak lefolyására, majd ezt követően az egész nyugati világ történelmére, mindmáig.

De az elhallgatott, bár anyagi bizonyítékokkal rendelkező tényekkel alátámasztható történelmi események leginkább a modern vagy kortárs történelemben vannak jelen, mivel ezek még jelentős ideológiai hordozók. Így például a francia vagy bolsevik forradalmak, vagy a Második világháború korának hivatalos történelme, illetve az ezekből kifacsart eszmék és ideológiák.

A Kennedy gyilkosságok hivatalos magyarázatai, mondjuk, rendkívül kritika érzékenyek. Ugyanígy az Apollo holdra szállás és ugyanígy az 2001 szeptemberében az USA-ban zajló merényletek.

Egy másik említhető konkrét példa elhallgatott történelmi eseményről, az az „USS Liberty” amerikai kém hadihajó esete, ami a „hat napos háború” alatt történt.

Így dióhéjban illusztráltuk, hogy voltak és vannak elhallgatott, mellőzött, vagy kérdéses magyarázattal rendelkező történelmi események vagy tudományos témakörök, amik iránt joggal létezik érdeklődő közönség.

Tehát az hogy pejoratívan összeesküvés, vagy konspirációs elméletnek becsmérelnek ilyen témaköröket, az önmagában is ellenkezik az emberi értelemmel, amennyiben elhárítani kívánja a tények feltárására, azok összefüggéseinek megértésére, vagy más szóval az igazság keresésére irányuló alapvető emberi jogokat.

Kicsit előreugorva úgy is mondhatnánk, hogy a „hazugság birodalmában” tilos bizonyos kérdéseket feltenni.

Az internetes kulturális forradalom Pandora szelencéjének kinyílására visszatérve el kell ismerni, hogy a tömeges információ szaporodás következtében, egy minőségi infláció is érezhető lett, nemcsak a publikációkat illetően, hanem immár a nagyközönség átlagos fogékonyságát illetően is.

Alapjában véve ezek a rejtett vagy okkult témakörök nem érintik a nagyközönség legtöbbjének intellektuális érzékenységét. Az ezek iránti érdeklődés feltételezi azt a meggyőződést, hogy sem az oktatási rendszer, sem a főáramú médiák, nem szolgálnak megfelelő magyarázatokkal alapvető kérdések érdemszerű megválaszolásához,

vagy a már fent említett deontológiai beállítottságuk miatt, vagy azért, mert ezt az egyébként nem ártatlan ideológiai pozíciót várják el tőlük, vagy pedig egyszerűen azért mert tényleg azt hiszik, hogy így kell tenniük, magukévá téve a rendszer által sugallt világnézetet.

(...)



