BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

O Alimento é Importante
Brasil MMS
Brasil MMS
3 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
89 views • September 23, 2020
food-matters-2008
Excelente, fundamental e imperdível!!!
O melhor documentário de saúde e alimentação
Altamente indicado para os pacientes de câncer, depressão e outras doenças crônicas, assim como para qualquer pessoa que queira ter uma vida saudável. O filme confronta a medicinal tradicional com a ortomolecular, a medicina baseada na nutrição. Mostra quão equivocada está a nossa maneira de tratar as doenças.

O filme também mostra o ciclo vicioso da agricultura extensiva, que diminui muito os nutrientes do solo, gerando plantas mais frágeis aos ataques de pestes, necessitando a aplicação de pesticidas, que as contaminam, que acabam envenenando quem as come, que se tornará mais fraco e buscará medicamentos.

A perda de nutrientes pelo envelhecimento da comida através do transporte e pela própria carência de minerais do solo e o processo de cozimento dessa comida, que acaba com os elementos essenciais para a vida, contribui ainda mais para esse terrível quadro nutricional.

Você sabia que 70% dos pacientes de qualquer estágio de câncer tratados com quimioterapia, radiação ou cirurgia morrem em menos de 5 anos? E que mais da metade dos pacientes em estado avançado de câncer tratados com vitaminas e com alimentação baseadas muitos vegetais crus sobrevivem (muito mais que 5 anos)?

Nessa história, os únicos que ganham são as indústrias químicas e farmacêuticas, que contam com a desinformação da sociedade.

“As pessoas precisam de informação e não de medicação”
Keywords
foodmattersbrasil
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Mung Beans Cited in Traditional Chinese Medicine for Heat and Detoxification

Mung Beans Cited in Traditional Chinese Medicine for Heat and Detoxification

Iva Greene
How Joint Supplements Can – and Cannot – Help Osteoarthritis

How Joint Supplements Can – and Cannot – Help Osteoarthritis

Edison Reed
That shimmering migraine aura could be your brain’s stroke warning light

That shimmering migraine aura could be your brain’s stroke warning light

Cassie B.
Kitchen Medicines and Lifestyle Habits: Strengthen Your Cold-Season Immunity

Kitchen Medicines and Lifestyle Habits: Strengthen Your Cold-Season Immunity

Coco Somers
Pomegranate extract, gut bacteria and the surprising source of skin elasticity

Pomegranate extract, gut bacteria and the surprising source of skin elasticity

Willow Tohi
Informed Consent ALERT: Children&#8217;s hospital vaccinates unconscious children

Informed Consent ALERT: Children’s hospital vaccinates unconscious children

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy