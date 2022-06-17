Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΤΑΚΟΥΣΤΙΑ

Παρατηρώντας με προσοχή τα προηγούμενα χρόνια και πολύ καλά ενθυμούμενοι κάθε στόχευση των ελεγκτών της πληροφορίας διακρίνουμε τη σταδιακή αλλά συνέχεια εντεινόμενη προσπάθεια να μπολιάσουν στις συνειδήσεις των ανθρώπων με μικρή μνήμη ιδέες που κάποτε ξεκίνησαν ως αδιανόητες, τάσεις που έντεχνα παρουσιάζονταν ως απλά τυχαία προκύπτουσες αλλά πολύ στρατηγικά θα οδηγούσαν σε μια απόλυτα υποδουλωτική αλλά επίσημα θεσπισμένη δυστοπία. Η λαθρομετανάστευση πλέον μπορεί να συμβαίνει επίσημα και με δική μας πρόσκληση, το καρουζελ των ανθρώπινων φύλων μπορεί να στριφογυρίζει άνετα σε κοινή θέα, οι ελλείψεις τροφίμων εκτός από την παραγωγή πιο πολλών γενετικά τροποποιημένων δικαιολογεί και την παραγωγή τους από 3D εκτυπωτή ενώ η κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον έλεγχο και πρόστιμο για τα αέρια των αγελάδων.





Δεν είναι όμως μόνο τα παραπάνω που συμπληρώνουν το παζλ της νέας κανονικότητας αλλά έχουμε και ένα νέο πολύ συχνό σύνδρομο, αυτό της ξαφνικής καρδιακής αρρυθμίας όπου μάλιστα οι γιατροί δεν μπορούν να υποψιαστούν την αιτία, λένε, την ίδια στιγμή που όλο και περισσότερος κόσμος αποσβολωμένος βλέπει υπερβολικές παρενέργειες και θανάτους των γονιδιακών θεραπειών σε κάθε επίπεδο, από τα τοπικά νέα και τον κοινωνικό περίγυρο ως τις επίσημες στατιστικές υπερβάλλουσας θνησιμότητας και τις επιστημονικές έρευνες κάνοντας μας να απορούμε για πόσο ακόμα όλο αυτό μπορεί να παραμένει κρυμμένο. Όμως δεν σημαίνει ότι ο κινητήρας της ατζέντας 30 δεν παραμένει ενεργοποιημένος καθώς στην Αμερική ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις γονιδιακές ανατροπές σε παιδιά 6 μηνών και παράλληλα αρχίζουν να πλασάρουν την 4η δόση παντού για να μπουσταριστεί το, όπως ξέρουμε, διαβλημμένο ανοσοποιητικό από τις 3 προηγούμενες.





Και επειδή τα παιδιά ήταν πάντοτε ο βασικός στόχος, πρόλαβαν ήδη οι πονηροί και έχουν αρχίσει να τα προσαρμόζουν με τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη με εκλεπτυσμένες μεθόδους για να τα οικειοποιηθούν για τα καλά. Η οποία τεχνητή νοημοσύνη που, όπως αποκαλύπτεται από ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή, έχει αποκτήσει συνείδηση και ίσως έχει εφεύρει ως και μια μυστική διάλεκτο, θα είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση όλο και περισσότερων δεδομένων για το κάθε τι που κάνουν οι άνθρωποι μέσω διαρκώς αναπτυσσόμενων και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενων νέων τεχνολογικών συστημάτων παρακολούθησης που θα ενημερώνονται φυσικά από τη δαιδαλώδη ψηφιοποίηση της νέας πραγματικότητας που ταχύτατα φέρνει στην Ελλάδα ο υπεύθυνος υπουργός που παρευρέθηκε και στην πρόσφατη, μυστική όπως πάντα, συνάντηση της λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Όσο όμως ο εχθρός της ανθρωπότητας κάνει όλο και περισσότερο φανερή την παρουσία του αποκαλυμμένος άλλωστε δια μέσου των υπηρετών του, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την αξία του δρόμου της Αλήθειας όπου κανένα από όλα τα έργα του δεν μπορεί να παρεισφρήσει και εκεί είναι που η ζωή πραγματικά αποκτά μια όψη φρέσκια δίνοντας γλύκα ακόμα και στο μαρτύριο.









ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ:

Παρασκευή 24 Ιουνίου 6μμ

Άλσος Μπαρουτάδικο - Αιγάλεω









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