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«Жизнь. (Тайная Доктрина для Моих ИзбРАнных)». В.ПреобРАженская «Наука о Свете и Его Трансформации»
VictoriaRA
VictoriaRA
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12 views • April 14, 2021
«Жизнь. (Тайная Доктрина для Моих ИзбРАнных)». Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации». https://youtu.be/VCFYtiE5LFs
Читает Автор.

Текст: «Жизнь (Тайная Доктрина для Моих ИзбРАнных)» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/zhizn-tajnaya-doktrina-dlya-moix-izbrannyix
Книга «Наука о Свете и Его Трансформации» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/04/14/zhizn-tajnaya-doktrina-dlya-moih-izbrannyh-v.preobrazhenskaya-video/

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