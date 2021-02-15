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Фильм Галины Царёвой "Пандемии лжи" 2010 года выпуска
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61 views • February 15, 2021
В августе 2009 года следственно-экспертная группа Агенства по защите здоровья (США), курирующая фармацевтическую промышленность, опубликовала документы, раскрывающие диверсионную деятельность ряда фармацевтических компаний, объединенных в международный картель, которые занимались производством высокотоксичной вакцины от свинного гриппа Н1N1.
В ходе следствия выяснилось, что все следы ведут к корпорации "Нью-Йорк Партнершил", спонсируемой Трастовой компанией Дэвида Рокфеллера, в которую входят ряд богатейших и влиятельных партнеров с Уолл-Стрит. Доктор-микробиолог Леонард Горовиц - ведущий специалист США по медикаментам и продуктам здравоохранения предоставил в ФБР неопровержимые доказательства того, что вакцина от свинного гриппа является бактериологическим оружием, так как смешана с высокотоксичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последующим параличом мышечных тканей и дыхательных органов.
см. фильмы Галины Царёвой:
"Яд от элиты: биологическое оружие" - https://www.youtube.com/watch?v=kBonjyPFOK0
"Правда о прививках" - https://www.youtube.com/watch?v=E4_YSghZwgs
В ходе следствия выяснилось, что все следы ведут к корпорации "Нью-Йорк Партнершил", спонсируемой Трастовой компанией Дэвида Рокфеллера, в которую входят ряд богатейших и влиятельных партнеров с Уолл-Стрит. Доктор-микробиолог Леонард Горовиц - ведущий специалист США по медикаментам и продуктам здравоохранения предоставил в ФБР неопровержимые доказательства того, что вакцина от свинного гриппа является бактериологическим оружием, так как смешана с высокотоксичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последующим параличом мышечных тканей и дыхательных органов.
см. фильмы Галины Царёвой:
"Яд от элиты: биологическое оружие" - https://www.youtube.com/watch?v=kBonjyPFOK0
"Правда о прививках" - https://www.youtube.com/watch?v=E4_YSghZwgs
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