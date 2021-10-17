© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🎯 Covid-19, narratif politico-médiatique & sortie de crise : analyse et prospective de P. Bobola
Follow
0
Share
Report
11 views • October 17, 2021
6 octobre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=epFP84vlVAU
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
(itv du 16/06/21) Philippe Bobola livre au micro de Nexus son analyse complète de la situation sanitaire, politique et médiatique. Anthropologue et physicien, il nous donne toutes les clés de compréhension pour mieux appréhender le changement de paradigme actuel.
Nos précédentes vidéos avec Philippe Bobola :
- Épisode #1 sur l’inhibition de l’action et l’ingénierie sociale : https://youtu.be/YR2ZtenBh4Q
- Épisode #2 sur ce qu’est un discours scientifique : https://youtu.be/ZFLAQjT3-VQ
👉Retrouvez Philippe Bobola et ses formations sur : https://www.unitedusavoir.com/
🗞Découvrez notre dernier magazine "Rentrée rebelle" (112 pages, 0 Pub) en kiosque & en ligne : https://magazine.nexus.fr/n136
📲Gardons le contact, retrouvez-nous sur les autres réseaux sociaux : https://magazine.nexus.fr/les-reseaux/
#Nexus, magazine 100% indépendant, 112 pages sans pub ni subvention ! Nous avons besoin de VOUS !
🌟Pour vous abonner :
https://boutique.nexus.fr/fr/59-france
🌟Pour voir nos articles et vidéos en accès libre :
https://www.nexus.fr
🌟 Pour financer notre contenu gratuit :
https://magazine.nexus.fr/dons/
🌟Pour vous inscrire à notre newsletter :
https://magazine.nexus.fr/inscription-newsletter/
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
(itv du 16/06/21) Philippe Bobola livre au micro de Nexus son analyse complète de la situation sanitaire, politique et médiatique. Anthropologue et physicien, il nous donne toutes les clés de compréhension pour mieux appréhender le changement de paradigme actuel.
Nos précédentes vidéos avec Philippe Bobola :
- Épisode #1 sur l’inhibition de l’action et l’ingénierie sociale : https://youtu.be/YR2ZtenBh4Q
- Épisode #2 sur ce qu’est un discours scientifique : https://youtu.be/ZFLAQjT3-VQ
👉Retrouvez Philippe Bobola et ses formations sur : https://www.unitedusavoir.com/
🗞Découvrez notre dernier magazine "Rentrée rebelle" (112 pages, 0 Pub) en kiosque & en ligne : https://magazine.nexus.fr/n136
📲Gardons le contact, retrouvez-nous sur les autres réseaux sociaux : https://magazine.nexus.fr/les-reseaux/
#Nexus, magazine 100% indépendant, 112 pages sans pub ni subvention ! Nous avons besoin de VOUS !
🌟Pour vous abonner :
https://boutique.nexus.fr/fr/59-france
🌟Pour voir nos articles et vidéos en accès libre :
https://www.nexus.fr
🌟 Pour financer notre contenu gratuit :
https://magazine.nexus.fr/dons/
🌟Pour vous inscrire à notre newsletter :
https://magazine.nexus.fr/inscription-newsletter/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.