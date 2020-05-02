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ΛΕΒΕΝΤΗΣ: ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΚΑΙ ΜΑΣΩΝΟ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ
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50 views • May 02, 2020
ΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ KAI ΜΑΣΩΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΣΟΥ E;; Ε, ΒΕΒΑΙΑ , ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΑΓΕ, ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ-ΛΕΒΙΤΕΣ ΑΑΡΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΑΡΩΝ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΣΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ "ΤΕΧΝΗΤΟΙ-ΕΒΡΑΙΟΙ" ΠΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙ(Ω)ΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ. ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΩΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΑΣΩΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΝΔΙΝΟ(!!!);;;
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙ-ΜΑΣΩΝΙΚΗ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" (ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ!!) ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ "ΕΘΝΩΝ" ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΙΝΑΣ+ΚΟΡΕΑΣ 888+777 !! Ο ΕΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΑΡΑΝΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ...ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΑ ΖΟΜΠΙ !!!
ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ¨ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ¨ ΣΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ;
http://kerberos-hellas.blogspot.com/2018/06/blog-post_87.html
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΕΡΣΤΟΩΝ
http://kerberos-hellas.blogspot.com/2014/04/blog-post_23.html
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙ-ΜΑΣΩΝΙΚΗ "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" (ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ!!) ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟ ΓΟΥΔΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ "ΕΘΝΩΝ" ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΙΝΑΣ+ΚΟΡΕΑΣ 888+777 !! Ο ΕΝΙΚΟΣ ΣΕ ΜΑΡΑΝΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ...ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΑ ΖΟΜΠΙ !!!
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