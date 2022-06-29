Boerenprotest in Nederland 🇳🇱📽 tegen de frauduleuze stikstofmaatregelen

Landjepik van de boeren met leugens is een schande. Ze laten het hier dan ook niet bij zitten. Wat de boer raakt, raakt ons allen, want geen boer, geen voer. Het wegnemen van voedsel onafhankelijkheid stort ons een hongersnood. Deze winter, zonder gas van Rusland, zal koud en arm zijn. Onze handen ophouden bij de staat maakt van ons gewillige slaven. You will own nothing and be happy.