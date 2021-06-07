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07.06.2021. Обязательная вакцинация в Якутии (Выпуск № 204 часть II (1)).
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5866 views • June 04, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 Первый регион России ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=7b-Ad251bwE.
10:42 ‼️ХОЧЕШЬ ЕСТЬ? ПОЛУЧИ ЧИП. В АВСТРАЛИИ НАЧАЛАСЬ ЧИПИЗАЦИЯ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=QaxQNdjhIpw.
18:17 О том как австралийцы начали чипировать людей. Технология DataDot. https://zen.yandex.ru/media/drevotmb/o-tom-kak-avstraliicy-nachali-chipirovat-liudei-tehnologiia-datadot-5ee8e08fa3e4e1618ac2a315?utm_source=serp.
19:40 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
36:02 Катаклизмы 24-27 мая 2021 года. Таяние ледников. Извержение вулканов. Боль Земли. https://www.youtube.com/watch?v=AlB3w2yKFzk.
40:05 Перезагрузка пищевой политики @ADVENTUROUS HOMESCHOOLERS. https://www.youtube.com/watch?v=cly2reNc2ZE&;t=4s.
48:27 Почему потребление молока — жестокость. https://www.youtube.com/watch?v=_hkGynxfPWc.
51:17 15 фактов которые скрывают о мясе ( Важно знать всем !! Лучший фильм о мясе! https://www.youtube.com/watch?v=BBOknQX6Mns.
Сегодня мы поговорим о ситуации в Якутии, которая является первым регионом в России, который ввел обязательную всеобщую вакцинацию от ковид-19. Также обсудим ситуацию с чипизацией населения в Австралии. Разберем некоторые моменты из книги "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". Увидим, как страдает наша планета Земля – какие катаклизмы происходили в недавнее время. Поговорим о том, почему употребление молока – это издевательство и жестокость, обсудим почему употребление плоти других живых существ является грехом, и как это наносит вред человеку.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 Первый регион России ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=7b-Ad251bwE.
10:42 ‼️ХОЧЕШЬ ЕСТЬ? ПОЛУЧИ ЧИП. В АВСТРАЛИИ НАЧАЛАСЬ ЧИПИЗАЦИЯ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=QaxQNdjhIpw.
18:17 О том как австралийцы начали чипировать людей. Технология DataDot. https://zen.yandex.ru/media/drevotmb/o-tom-kak-avstraliicy-nachali-chipirovat-liudei-tehnologiia-datadot-5ee8e08fa3e4e1618ac2a315?utm_source=serp.
19:40 Аудиокнига - "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". https://www.youtube.com/watch?v=51KE5OlpAEU&;t=714s.
36:02 Катаклизмы 24-27 мая 2021 года. Таяние ледников. Извержение вулканов. Боль Земли. https://www.youtube.com/watch?v=AlB3w2yKFzk.
40:05 Перезагрузка пищевой политики @ADVENTUROUS HOMESCHOOLERS. https://www.youtube.com/watch?v=cly2reNc2ZE&;t=4s.
48:27 Почему потребление молока — жестокость. https://www.youtube.com/watch?v=_hkGynxfPWc.
51:17 15 фактов которые скрывают о мясе ( Важно знать всем !! Лучший фильм о мясе! https://www.youtube.com/watch?v=BBOknQX6Mns.
Сегодня мы поговорим о ситуации в Якутии, которая является первым регионом в России, который ввел обязательную всеобщую вакцинацию от ковид-19. Также обсудим ситуацию с чипизацией населения в Австралии. Разберем некоторые моменты из книги "Откровенные рассказы странника духовному своему отцу". Увидим, как страдает наша планета Земля – какие катаклизмы происходили в недавнее время. Поговорим о том, почему употребление молока – это издевательство и жестокость, обсудим почему употребление плоти других живых существ является грехом, и как это наносит вред человеку.
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