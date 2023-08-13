01 ResponsAbilidade Parte 2

ResponsAbilidade Parte 2

Se queremos nos tornar livres e soberanos, então ResponsAbilidade no sentido da capacidade de dar respostas em todas as situações da vida é uma condição básica. ResponsAbilidade não tem nada a ver com culpa.

Na segunda parte, vemos por que muitas vezes nos deixamos provocar e damos as respostas na forma de uma reação.

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