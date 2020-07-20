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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για την προδοσία της μυστικής διπλωματίας, από τον Ηλία Κασιδιάρη
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172 views • July 20, 2020
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ που καίνε το πολιτικό σύστημα στην πρώτη εκπομπή του Ηλία Κασιδιάρη "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα":
- Το πρόσωπο κλειδί στην προδοσία της μυστικής διπλωματίας και η σχέση του με την δολοφονία του Εθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα!
Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" απέκτησαν την δική τους τηλεοπτική φωνή κάθε Δευτέρα στις 22.00:
- Στον τηλεοπτικό σταθμό Europe-One που εκπέμπει σε όλη την Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς)
- Διαδικτυακά στο YouTube Channel Ηλίας Κασιδιάρης από αυτή την Δευτέρα 20 Ιουλίου
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ!
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες εύρεσης τηλεοπτικού χρόνου στους τηλεοπτικούς σταθμούς Αττικής και περιφέρειας, συνεχίζουμε την αναζήτηση και ευελπιστούμε πως η εκπομπή μας θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Μέχρι τότε, διαδώστε το μήνυμά μας και ενημερώστε τους φίλους του κόμματός μας "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" πως μπορούν να συντονιστούν και να μας παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω youtube!
- Το πρόσωπο κλειδί στην προδοσία της μυστικής διπλωματίας και η σχέση του με την δολοφονία του Εθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα!
Οι "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" απέκτησαν την δική τους τηλεοπτική φωνή κάθε Δευτέρα στις 22.00:
- Στον τηλεοπτικό σταθμό Europe-One που εκπέμπει σε όλη την Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς)
- Διαδικτυακά στο YouTube Channel Ηλίας Κασιδιάρης από αυτή την Δευτέρα 20 Ιουλίου
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ!
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες εύρεσης τηλεοπτικού χρόνου στους τηλεοπτικούς σταθμούς Αττικής και περιφέρειας, συνεχίζουμε την αναζήτηση και ευελπιστούμε πως η εκπομπή μας θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Μέχρι τότε, διαδώστε το μήνυμά μας και ενημερώστε τους φίλους του κόμματός μας "ΕΛΛΗΝΕΣ για την Πατρίδα" πως μπορούν να συντονιστούν και να μας παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω youtube!
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