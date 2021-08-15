Entrevista al Dr. Mariano Arriaga, de Argentina: "Para nosotros es un genocidio"

Extracto de una buena entrevista al Dr. Mariano Arriaga.



En Argentina, como en el mundo, demasiada gente cree que hay una pandemia médica. Es una situación penosa de ver. Muchos son desinformados seriales que desconocen tanto de geopolítica como de Sentido Común (diría Paine). Lo trágico es que son mano de obra funcional al sindicato del crimen y no lo saben. Entonces salen con escafandras y bozal anti-abolicionista a la calle a proyectar el miedo de sus mentes y crear un nuevo orden que influencie a diario el terror en la imaginación de los niños. Ahogan a sus hijos con barbijo, les enseñan a temer al aire, que asociarse es peligroso, que es de humanos no tocarse, que la inmunidad es una inyección, que tapar su cara es menester. Los someten a la digitalización compulsiva, a la incertidumbre, adiestrándolos al encierro y la gobernabilidad. Son los que se pinchan, sin saber qué contiene, con una toxina con óxido de grafeno de un inoculo que es literalmente el más grande experimento de la historia humana y con el que la élite se sirve para políticas de control y para actualizar -eufemismo de despoblar- el planeta. Pero mucha gente cree que la plandemia política, eugenésica, es una conspiración inexistente, un invento de terraplanistas o fanáticos del ya deteriorado Alex Jones. Creen que hay gente que debe ser perseguida, multada, rastreada, censurada y escrachada porque al humano temporada 2020/2021, creen, hay que reducirlo a mera arma biológica, patógeno bípedo, cobayo propiedad de la tecnocracia globalista gobernada por la ciencia del nuevo oscurantismo y sus césares, Bill Gates, los Rockefeller, el fascista Klaus Schwab, etc.



Son los que creen que no tenés derechos sobre tu cuerpo, hoy del Estado que te vende, al mismo tiempo, "mi cuerpo, mi decisión". Son los que creen que el Gobierno "te cuida".



Uno puede estar de acuerdo o no con la mirada de empoderamiento y la vibración de amor que suele proponer Arriaga en sus entrevistas y discursos como forma de salida, pero no puede haber duda alguna de su integridad personal y su coraje. Se te agradece, Mariano. Hay que seguir revelando esta farsa que montaron psicópatas en nombre de la salud y seguir construyendo formas de resistencia. A mi criterio la mejor es no consentir un ápice y reunir una masa crítica de gente dispuesta a desobedecer y desfinanciar al Estado.



Nunca olvidar que en este doblepiensa orwelliano: filantropía significa psicopatía.



NO al Síndrome de Estocolmo de militar encierros y esclavitud.

NO al consentimiento.