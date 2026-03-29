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Élections piège à c... Explication animée en détail.
La Mite dans la Caverne
La Mite dans la Caverne
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Grok étant devenu payant, j’ai ouvert un Ko-fi https://ko-fi.com/lamite pour ceux qui souhaiteraient verser 1€ ponctuellement pour participer aux frais d’abonnement, mon but n’étant pas de gagner de l’argent (la chaîne n’est pas monétisée par choix et tout mon travail est et restera entièrement bénévole).

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2026/03/elections-piege-c-explication-animee-en.html

Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw

Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

#humour #actualités #news #analyses #Sociologie #france #IntelligenceArtificielle #IA #AI #Grok #animation #dessinanimé #satire #Elections #democratie


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