События 2021 года были Предсказаны в 2012 году. Видеодоказательство

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"События 2021 года были Предсказаны Марией ДЭВИ ХРИСТОС в 2012 году. Видеодоказательство". https://youtu.be/JcUA9c6Klfo

«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos#novoe-imya

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Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Киев, 12 октября 2012 г. (фрагмент). Полная запись: https://usmalos.com/novosti/2018/03/08/tvorcheskij-vecher-viktorii-preobrazhenskoj.-kiev,-oktyabr,-2012-god/ Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/07/24/sobytiya-2021-goda-byli-predskazany-mariej-devi-hristos-v-2012-godu-videodokazatelstvo/

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

