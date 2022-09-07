Акробатическое шоу Юбка. Состав №9

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В наше время кажется, что уже давно сложно удивить акробатическим шоу, но именно с этим номером возникает прямо противоположный эффект - гости на мероприятии с удивлением и замиранием останавливают взгляд на металлической конструкции юбки, а затем не могут, до конца выступления, думать ни о чем, кроме движений акробатки!Отлично подходит на встречу изысканных гостей юбилея, корпоратива, свадьбы и подобных VIP мероприятий. В том числе этот номер всегда заходит в любой сценарий как в середине, так и в конце программы, наполненной другими шоу.
Артистка может быть в костюме любого цвета - от ярко красного, до черного (как на видео).
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