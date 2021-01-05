© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Альтернативное лечение рака поджелудочной. Восстановление после инсульта и инфаркта.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
75 views • January 05, 2021
Герой сегодняшнего выпуска удивительного цикла видеоисторий "Рак излечим" с ютуб-канала Лузай Владимира - Сергей Китаев. Попав в больницу 13 августа 2016 года с коликами в сердце, на следующий день у него произошел инфаркт, а еще через несколько дней - инсульт. Сергей был парализован, а дальнейшее обследование выявило у него рак поджелудочной железы. Врачи были бессильны чем-либо помочь, и Сергей был выписан с прогнозом, что ему осталось жить максимум полгода. Что с ним произошло дальше - смотрите сами!
(Первоисточник этого видео на канале Лузай Владимира - "Рак излечим 22": https://youtu.be/E7mitufrCok)
Хотите видеть больше таких историй и других видео, раскрывающих правду о раке? Поддержите благотворительный фонд "Лузай Владимира"
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
(Первоисточник этого видео на канале Лузай Владимира - "Рак излечим 22": https://youtu.be/E7mitufrCok)
Хотите видеть больше таких историй и других видео, раскрывающих правду о раке? Поддержите благотворительный фонд "Лузай Владимира"
Поддержать проект МедАльтернатива.инфо: https://medalternativa.info/donate/
Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.