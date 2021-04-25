© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Frihedskæmper Per Rye Dannerfjord: Fårene skilles fra Bukkene! [22.04.2021]
Follow
0
Share
Report
0 view • April 25, 2021
Note: Jeg har kendt Per Rye i en hel del år nu i forbindelse med min egen kamp for Retssikkerheden imod de sataniske fascister der bevidst udøver systematiske forbrydelser imod danske syge borgere og har lavet flere interviews med ham gennem årene. De blev så slettet i forbindelse med at min YT kanal blev slettet (har backup).
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og embedsfolk og Politikerne er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne og embedsfolkene har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og embedsfolk og Politikerne agerer enevældige konger.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Per har også stået frem offentligt i mange år og fortalt og dokumenteret præcist hvad der foregår.
Det er der ikke ret mange der har 'nosser' til.
Per er, lige som jeg, en person som kalder og konfrontere 'Bullshit' med det samme, siger tingene som de er og kalder en skovl for en skovl og en spade (psykopat) for en spade.
Hvis man ikke påtaler problemstillingerne klart og tydelige på rent dansk (ikke på ansvarfraklæggende tvetydig kærlig empatisk forstående falsk løgnagtig Djøf sprog, også kaldet NewSpeak og DoubbleSpeak) hvordan fanden i helvede kan man så få 'ordnet' og løst disse problemstillinger?
Næe, disse Djøffere kan 'tale' i årevis om 'problemstillingen', lige som Politikerne og MSM gør og intet sker...I årevis...
Og desværre er langt de fleste manipuleret og indotrineret af 'systemet' til at tale på denne falskekærlige' måde.
"Hav en forsat god dag* - "Kære Kim" - "Jeg tænker" - "Giver det mening" - "Hvordan går det"
-----
2013 Professor dr. phil. Linda Maria Koldau
"Et sprog, som er fuldkommen udhulet – og alligevel bliver brugt som uendelig besværgelse for en kvalitet, som slet ikke findes. Jeg begyndte at spørge mig selv, hvordan titusindvis af offentlige ansatte kan gå med i et løgneagtigt sprogbrug, hvis tomhed de meget godt kan gennemskue."
https://tinyurl.com/yuv78vez
https://tinyurl.com/9fsxu84w
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2015/2/dj-oe-fdansk-og-bullshitkulturen.aspx
Dette Djøf- og New Public Management (NPM) sprog (Newspeak) er så ikke noget nyt.
William Lutz, professor fra "English at Rutgers University" lavede i 1989 en bog der hedder "Doublespeak" som også klart redegør for hvad formålet med denne retorik var.
https://www.c-span.org/video/?10449-1/doublespeak
http://www.booknotes.org/Watch/10449-1/William-Lutz
-----
Tingene hænger sammen, det der foregår lige nu med denne SARS-CoV-2 influenza virus med en 'dødelighed' på ca 1,5 ¤ifgl CDC og WHO er kun en yderlig del af Satanisternes plan for deres #Depopulation Agenda og deres UN Agenda 2020 + UN Agenda 2030 [Research det selv]
Min kommentar (PM til Per):
-----------------------------------------------------------
"Jeg har lige læst tråden "I kan godt sætte kryds 1 Maj i Odense" inde i FB gruppen "Fynboer for Frihed" https://www.facebook.com/groups/2887963528145686/
Jeg er enig i alt hvad du skriver Per, men det er op ad bakke med disse 'personer' og, som jeg ser det, formålsløst at 'debatere' med dem. Dvs det gamle ordsprog kommer i tale her:
"Elsker du livet? Så spild ikke tiden, thi tiden er det 'stof' livet er lavet af" :=)
Jeg ville kommenterer og stille kritiske spørgsmål til Karin Sander Hanefeld og Satya Grahi men kan ikke på nogen af mine profiler, de er blokeret begge :)
-----------------------------------------------------------
Kilde: Fynboer for Frihed
Privat gruppe · 469 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2887963528145686/
Kilde:
22.04.2021 Per Nisse was live — with Per Rye Dannerfjord and Per Nissen.
Revolution News station 2 Vollsmose Odense Anonymous Northern light: Fårene skilles fra bukkene
https://www.facebook.com/per.nisse.549/videos/505344860906956
Dan Johanson - danjohannesson.dk · Forfatter
https://www.facebook.com/danjohannessondk
--
Modstand Fyn er non politisk.
Vi kæmper for det frie valg omkring vacciner.
Vi er imod vaccine pas som er social udstødelse og tvang.
Vi er også i kamp for vores ytringsfrihed, hvor mange straffes for at ytre statens overgreb mod egen befolkning, hvor det enkelte menneske skades fordi myndighederne og myndighedspersoner ikke efterkommer gældende lov, ifølge Menneskerettigheder, Grundlov og straffelov og stjæler din ret i lov og retorik.
Vi er i retten i forskellighed i kam for Frihed For Danmark.
Vi har ikke demokrati eller et retssamfund, vi har diktatur med tydelig Facisme.
Vi kæmper for ordentlige forhold og for Folkestyret som vi kræver tilbage og genoprettelse af de lovløse forfatning stridige forhold, gennem Nürnberg processens retslige principper i en Folkedomstol.
Modstand Fyn
Private group · 756 members
https://www.facebook.com/groups/124014472937263
Tryk avler Modtryk. Det er #Psykt.
- SB og embedsfolk og Politikerne er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.
- Politikerne og embedsfolkene har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og embedsfolk og Politikerne agerer enevældige konger.
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.
Per har også stået frem offentligt i mange år og fortalt og dokumenteret præcist hvad der foregår.
Det er der ikke ret mange der har 'nosser' til.
Per er, lige som jeg, en person som kalder og konfrontere 'Bullshit' med det samme, siger tingene som de er og kalder en skovl for en skovl og en spade (psykopat) for en spade.
Hvis man ikke påtaler problemstillingerne klart og tydelige på rent dansk (ikke på ansvarfraklæggende tvetydig kærlig empatisk forstående falsk løgnagtig Djøf sprog, også kaldet NewSpeak og DoubbleSpeak) hvordan fanden i helvede kan man så få 'ordnet' og løst disse problemstillinger?
Næe, disse Djøffere kan 'tale' i årevis om 'problemstillingen', lige som Politikerne og MSM gør og intet sker...I årevis...
Og desværre er langt de fleste manipuleret og indotrineret af 'systemet' til at tale på denne falskekærlige' måde.
"Hav en forsat god dag* - "Kære Kim" - "Jeg tænker" - "Giver det mening" - "Hvordan går det"
-----
2013 Professor dr. phil. Linda Maria Koldau
"Et sprog, som er fuldkommen udhulet – og alligevel bliver brugt som uendelig besværgelse for en kvalitet, som slet ikke findes. Jeg begyndte at spørge mig selv, hvordan titusindvis af offentlige ansatte kan gå med i et løgneagtigt sprogbrug, hvis tomhed de meget godt kan gennemskue."
https://tinyurl.com/yuv78vez
https://tinyurl.com/9fsxu84w
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2015/2/dj-oe-fdansk-og-bullshitkulturen.aspx
Dette Djøf- og New Public Management (NPM) sprog (Newspeak) er så ikke noget nyt.
William Lutz, professor fra "English at Rutgers University" lavede i 1989 en bog der hedder "Doublespeak" som også klart redegør for hvad formålet med denne retorik var.
https://www.c-span.org/video/?10449-1/doublespeak
http://www.booknotes.org/Watch/10449-1/William-Lutz
-----
Tingene hænger sammen, det der foregår lige nu med denne SARS-CoV-2 influenza virus med en 'dødelighed' på ca 1,5 ¤ifgl CDC og WHO er kun en yderlig del af Satanisternes plan for deres #Depopulation Agenda og deres UN Agenda 2020 + UN Agenda 2030 [Research det selv]
Min kommentar (PM til Per):
-----------------------------------------------------------
"Jeg har lige læst tråden "I kan godt sætte kryds 1 Maj i Odense" inde i FB gruppen "Fynboer for Frihed" https://www.facebook.com/groups/2887963528145686/
Jeg er enig i alt hvad du skriver Per, men det er op ad bakke med disse 'personer' og, som jeg ser det, formålsløst at 'debatere' med dem. Dvs det gamle ordsprog kommer i tale her:
"Elsker du livet? Så spild ikke tiden, thi tiden er det 'stof' livet er lavet af" :=)
Jeg ville kommenterer og stille kritiske spørgsmål til Karin Sander Hanefeld og Satya Grahi men kan ikke på nogen af mine profiler, de er blokeret begge :)
-----------------------------------------------------------
Kilde: Fynboer for Frihed
Privat gruppe · 469 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/2887963528145686/
Kilde:
22.04.2021 Per Nisse was live — with Per Rye Dannerfjord and Per Nissen.
Revolution News station 2 Vollsmose Odense Anonymous Northern light: Fårene skilles fra bukkene
https://www.facebook.com/per.nisse.549/videos/505344860906956
Dan Johanson - danjohannesson.dk · Forfatter
https://www.facebook.com/danjohannessondk
--
Modstand Fyn er non politisk.
Vi kæmper for det frie valg omkring vacciner.
Vi er imod vaccine pas som er social udstødelse og tvang.
Vi er også i kamp for vores ytringsfrihed, hvor mange straffes for at ytre statens overgreb mod egen befolkning, hvor det enkelte menneske skades fordi myndighederne og myndighedspersoner ikke efterkommer gældende lov, ifølge Menneskerettigheder, Grundlov og straffelov og stjæler din ret i lov og retorik.
Vi er i retten i forskellighed i kam for Frihed For Danmark.
Vi har ikke demokrati eller et retssamfund, vi har diktatur med tydelig Facisme.
Vi kæmper for ordentlige forhold og for Folkestyret som vi kræver tilbage og genoprettelse af de lovløse forfatning stridige forhold, gennem Nürnberg processens retslige principper i en Folkedomstol.
Modstand Fyn
Private group · 756 members
https://www.facebook.com/groups/124014472937263
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.