Tienes que estar preparado..!!

Fray Alexis Bugnolo comparte grandes informaciones acerca de la verdadera naturaleza del COVID19 y especialmente de lo eutanizante de las vacunas; no hay donde esconderse, si se ha vacunado. Por instinto de conservaciòn y para evitar las nuevas variantes de los virus, HUYAN A LOS MONTES, estas variantes ò las gentes agresivas que saben que estàn condenados a muerte, los mataràn. HUYAN..!!