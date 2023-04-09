Der modRNA-Genozid muss endlich beendet werden, jetzt!

Liebe Mitmenschen!

Falls sie einmal oder sogar mehrmals injiziert sind und vielleicht sogar an schweren Nebenwirkungen der modifiziertenRNA-Injektionen leiden, verzweifeln Sie nicht: Mehr und mehr verantwortungsvolle Ärzte sind bereit, Ihnen zu helfen, und mehr und mehr verantwortungsvolle Wissenschaftler forschen daran, dereinst auch deren komplexesten Nebenwirkungen therapieren zu können. Ich denke, mit den modifiziertenRNA-Injektionen ist es wie mit dem Rauchen: Es ist fast nie zu spät, damit aufzuhören und gesünder zu leben.

Ob sie injiziert sind oder nicht, wachen Sie auf, geben Sie Ihrem Rückgrat einen Booster, stehen Sie auf und sagen Sie den Herstellern, Ihren angeblichen „Experten“, Ihrer Regierung, Ihren Parlamentariern, Ihren Generälen und Ihren Behörden, die im COVID-Skandal, aus Sicht der Bevölkerung, total versagt haben: Es reicht! Tretet endlich zurück und dann vor Gerichte! Tun Sie dies, wenn nicht für sich selbst, dann wenigstens für eine lebenswerte Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder, JETZT!