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Песня "Пищеварительное, или Свежий шашлык из баранины"
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4 views • November 05, 2020
Песня "Пищеварительное, или Свежий шашлык из баранины"
Стая жадных шакалов
Обглодала страну.
Ещё будет немало
Бед - путь нелёгок ко дну.
(это припев)
Ведь им этого мало -
Всё им надо сожрать.
Не хватать уж им стало
Чего пожевать.
Ведь разрознено стадо,
Хоть и в клетках квартир,
И придумать им надо
Общий сортир,
Где мочить будут тихо,
Лишь сделав укол.
И придумано лихо -
Почти как прикол:
Страшный "вирус", что косит
Всех дебилов подряд.
Они сами попросят,
Сами станут все в ряд
В том сортире, что будет
Носить красный крест.
Под контролем всё будет:
И убой, и привес.
Сколько надо уморим,
Сколько надо съедим,
Все дебилы нам вторят -
Ведь народ наш един.
Припев
А что делать разумным,
В сей клоаке времён?
Лишь сбежать от безумных
В общины новых племен.
По крупицам общины
Создавать - в этом суть.
Медлить нет уж причины -
И это лишь путь:
Путь на свободу
Из сортира смертей,
Возрождение рода
Вольных людей.
Припев
Стая жадных шакалов
Обглодала страну.
Ещё будет немало
Бед - путь нелёгок ко дну.
(это припев)
Ведь им этого мало -
Всё им надо сожрать.
Не хватать уж им стало
Чего пожевать.
Ведь разрознено стадо,
Хоть и в клетках квартир,
И придумать им надо
Общий сортир,
Где мочить будут тихо,
Лишь сделав укол.
И придумано лихо -
Почти как прикол:
Страшный "вирус", что косит
Всех дебилов подряд.
Они сами попросят,
Сами станут все в ряд
В том сортире, что будет
Носить красный крест.
Под контролем всё будет:
И убой, и привес.
Сколько надо уморим,
Сколько надо съедим,
Все дебилы нам вторят -
Ведь народ наш един.
Припев
А что делать разумным,
В сей клоаке времён?
Лишь сбежать от безумных
В общины новых племен.
По крупицам общины
Создавать - в этом суть.
Медлить нет уж причины -
И это лишь путь:
Путь на свободу
Из сортира смертей,
Возрождение рода
Вольных людей.
Припев
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