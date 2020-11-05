Песня "Пищеварительное, или Свежий шашлык из баранины"



Стая жадных шакалов

Обглодала страну.

Ещё будет немало

Бед - путь нелёгок ко дну.

(это припев)



Ведь им этого мало -

Всё им надо сожрать.

Не хватать уж им стало

Чего пожевать.



Ведь разрознено стадо,

Хоть и в клетках квартир,

И придумать им надо

Общий сортир,



Где мочить будут тихо,

Лишь сделав укол.

И придумано лихо -

Почти как прикол:



Страшный "вирус", что косит

Всех дебилов подряд.

Они сами попросят,

Сами станут все в ряд



В том сортире, что будет

Носить красный крест.

Под контролем всё будет:

И убой, и привес.



Сколько надо уморим,

Сколько надо съедим,

Все дебилы нам вторят -

Ведь народ наш един.



Припев



А что делать разумным,

В сей клоаке времён?

Лишь сбежать от безумных

В общины новых племен.



По крупицам общины

Создавать - в этом суть.

Медлить нет уж причины -

И это лишь путь:



Путь на свободу

Из сортира смертей,

Возрождение рода

Вольных людей.



Припев