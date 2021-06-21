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Kære forældre i bør gør noget nu!
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100 views • June 21, 2021
I skrækkelig tur forbi test og vac-cine centeret i København. Der skal sættes en stopper for dette vandvid!
Til jer der er uenige med mig, skriv konstruktivt og lad mig vide hvorfor du lader dit barn vaccinere med en betinget godkendt vac-cine?
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Til jer der er uenige med mig, skriv konstruktivt og lad mig vide hvorfor du lader dit barn vaccinere med en betinget godkendt vac-cine?
Støt mig hvis du føler for det
╰ https://martinmdiversen.dk/stot/
Tjek min tøj kollektion med NYE design hver uge
╰ https://martinmdiversen.dk/toj/#!/
Tilmeld dig min e-mail-liste for at undgå censur
╰ https://martinmdiversen.dk/e-mail%20liste
Gratis bog til dig Coron@ vi-rus, Sandheden og hvad du har brug for at vide
╰ https://martinmdiversen.dk/
SVAR PÅ SPØRGSMÅL: ca 64 år
╰ https://www.infoplease.com/askeds/counting-billion
Følg Martin MD:
╰ https://martinmdiversen.dk/Facebook
╰ https://martinmdiversen.dk/Instagram
╰ https://martinmdiversen.dk/Telegram
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