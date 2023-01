ACIMA E ABAIXO - Louvor em Ucraniano (Legendado) D. Worship

Queridos irmãos e irmãs... O SENHOR tem falado muito comigo ultimamente com esse louvor. Vocês notaram que tenho usado bastante ele nos videos, mas hoje, o SENHOR me pediu para legendar ele para postar aqui, pois muitos de vocês precisam lembrar dessas palavras, assim como eu tenho me lembrado e meditado nelas. O SENHOR ama você! ELE está no controle!!!! ELE nunca perde o controle! Seja restaurado irmão... Seja restaurada irmã, em nome de JESUS! (Rosaine). Як пітьма настає, Наче довга-довга ніч, Як зі злом я віч-на-віч - Ти тримаєш мене. І куди я піду ? Твоє світло - в небесах. Ти є навіть у думках. Від любові не втечу. Вгору - вниз... Де я буду - Ти зі мною скрізь, Чи впаду, чи підіймусь... І тоді Твоя милість - як ріки потік. І любов Твоя - навік. Я зійду у шеол Чи підіймусь до зірок - Ти зі мною кожен крок. Від початку так було. Полечу на зорі І за морем буду я - Всюди є рука Твоя, Я у серці є Твоїм. Вгору - вниз... Де я буду - Ти зі мною скрізь, Чи впаду, чи підіймусь... І тоді - Твоя милість - як ріки потік. Чи впаду, чи підіймусь... Ти є вірним кожен час, Ти є добрим до всіх нас. Вгору - вниз... Де я буду - Ти зі мною скрізь, Чи впаду, чи підіймусь... Ти є добрий Бог. Чомусь... Вгору - вниз... Твоя милість є зі мною скрізь. Чи впаду, чи підіймусь... Ти є вірним кожен час, Ти є добрим до всіх нас. Video original - https://www.youtube.com/watch?v=3PhBE... SENHOR, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa; Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139: 1-14