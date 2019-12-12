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Vrij Vuur #3: De beste alternatieve (social) media
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1 view • December 12, 2019
Vrij Denken met Sander van Luit / Vrij Vuur
De Waan van de Dag:
0:43 - De aanval op "extreem-rechtse" blonde vrouwen
6:44 - "De Afrekening" van Sid Lukkassen en Ton Nijhof
10:51 - Politici frauderen met wachtgeld, reiskosten en belastingtoeslagen
Verdieping:
16:50 - Wat zijn de beste alternatieve (social) media
21:12 - Social Media: Gab, MeWe, Minds, VK, Parler, Thinkspot, Mastodon, Diaspora
30:02 - Podcasts: No Agenda, Batavieren Podcast, TPO Podcast, Jan Roos Radioshow, Sietske Bergsma, Prisma Podcast, Soundcloud, Mixcloud, Archive.org, rechtsnederland.wordpress.com, iTunes, Podcastluisteren.nl, Player.fm, GAS Digital Network, PragerU, The Rebel Media, Gavin McInnes, Lauren Southern, Blaze Media, Westwood One
37:20 - Video’s: Pewdiepie, BitChute, Styxhexenhammer666, Mark Dice, Black Pigeon Speaks, Paul Joseph Watson, Open.tube, LBRY.tv, Joshwho.tv, Brighteon
44:57 - Streaming video: Twitch, DLive, Revenge of the Cis, Daywave Radio, Nightwave Radio
48:24 - Overige tips: Archive.org, Archive.is, Altcensored, Steven Crowder, Candace Owens
Tips:
56:55 - Het boek "De Afrekening" van Sid Lukkassen en Ton Nijhof: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/de-afrekening/
58:20 - De podcast van Jan Roos
59:46 - Twitteraar van de week: @olifant
Volg rechtsnederland.wordpress.com voor de beste rechtse podcasts, video's en artikelen van het internet!
Luister alle (oude) afleveringen terug op Archive.org: https://archive.org/details/@sneard85
Like en luister op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Vrij-Denken-met-Sander-van-Luit-1258076427660582/
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Luister naar ons op Soundcloud: https://soundcloud.com/user-184785017-898094130
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Volg ons op BitChute: https://www.bitchute.com/channel/0RZeRWwQIFTL/
Website: http://vrijdenkenmetsvl.wordpress.com/
De Waan van de Dag:
0:43 - De aanval op "extreem-rechtse" blonde vrouwen
6:44 - "De Afrekening" van Sid Lukkassen en Ton Nijhof
10:51 - Politici frauderen met wachtgeld, reiskosten en belastingtoeslagen
Verdieping:
16:50 - Wat zijn de beste alternatieve (social) media
21:12 - Social Media: Gab, MeWe, Minds, VK, Parler, Thinkspot, Mastodon, Diaspora
30:02 - Podcasts: No Agenda, Batavieren Podcast, TPO Podcast, Jan Roos Radioshow, Sietske Bergsma, Prisma Podcast, Soundcloud, Mixcloud, Archive.org, rechtsnederland.wordpress.com, iTunes, Podcastluisteren.nl, Player.fm, GAS Digital Network, PragerU, The Rebel Media, Gavin McInnes, Lauren Southern, Blaze Media, Westwood One
37:20 - Video’s: Pewdiepie, BitChute, Styxhexenhammer666, Mark Dice, Black Pigeon Speaks, Paul Joseph Watson, Open.tube, LBRY.tv, Joshwho.tv, Brighteon
44:57 - Streaming video: Twitch, DLive, Revenge of the Cis, Daywave Radio, Nightwave Radio
48:24 - Overige tips: Archive.org, Archive.is, Altcensored, Steven Crowder, Candace Owens
Tips:
56:55 - Het boek "De Afrekening" van Sid Lukkassen en Ton Nijhof: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/de-afrekening/
58:20 - De podcast van Jan Roos
59:46 - Twitteraar van de week: @olifant
Volg rechtsnederland.wordpress.com voor de beste rechtse podcasts, video's en artikelen van het internet!
Luister alle (oude) afleveringen terug op Archive.org: https://archive.org/details/@sneard85
Like en luister op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Vrij-Denken-met-Sander-van-Luit-1258076427660582/
Luister naar ons op Mixcloud: https://www.mixcloud.com/sander-van-luit
Luister naar ons op Soundcloud: https://soundcloud.com/user-184785017-898094130
Vind ons op iTunes: https://itunes.apple.com/nl/podcast/vrij-denken-met-sander-van-luit/id1386242486?l=en
Volg ons op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcaf45q5RePH5BmSFb7h3uA
Volg ons op BitChute: https://www.bitchute.com/channel/0RZeRWwQIFTL/
Website: http://vrijdenkenmetsvl.wordpress.com/
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