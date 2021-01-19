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Photos (BCA) de la scène de crime du 1051 Ramsdell Drive • 04 Chambre parentale
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0 view • January 19, 2021
Ces photos ont été fournies par le BCA (Bureau of criminal apprehension) ; elles concernent la scène de crime du 1051 Ramsdell Drive – Apple Valley – Minneapolis (États-Unis)
These photos were provided by the BCA (Bureau of criminal apprehension); they concern the crime scene of 1051 Ramsdell Drive - Apple Valley - Minneapolis (United States)
Rappel des faits : au mois de janvier 2015, les corps de trois victimes étaient découverts au 1051 Ramsdell Drive, à Apple Valley. Il s’agissait des corps de Komel Crowley, Raniya Crowley et David Crowley. L’enquête policière a établi qu’il s’agissait de deux meurtres suivi d’un suicide. À une date indéterminée de la fin de l’année 2014, David Crowley a tué sa femme et sa petite fille, puis s’est donné la mort.
Source de la vidéo (playlist) :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcYIGpOx_bgeHxqqVsLsyXdLH_jlvxOP
Mon blogue :
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https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
These photos were provided by the BCA (Bureau of criminal apprehension); they concern the crime scene of 1051 Ramsdell Drive - Apple Valley - Minneapolis (United States)
Rappel des faits : au mois de janvier 2015, les corps de trois victimes étaient découverts au 1051 Ramsdell Drive, à Apple Valley. Il s’agissait des corps de Komel Crowley, Raniya Crowley et David Crowley. L’enquête policière a établi qu’il s’agissait de deux meurtres suivi d’un suicide. À une date indéterminée de la fin de l’année 2014, David Crowley a tué sa femme et sa petite fille, puis s’est donné la mort.
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