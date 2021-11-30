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De Gevaren van Fluoride in Drinkwater & Tandpasta (Fluorosis Fluor vergiftiging risico's gevaar)
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56 views • November 30, 2021
Sinds de jaren '40 wordt fluoride in tandpasta verwerkt en in vele landen aan drinkwater toegevoegd. Medici beweren dat fluoride volkomen veilig is en noodzakelijk voor een sterk gebit. Maar onafhankelijk studies tonen aan dat dit niet waar is!
http://naturalnews.com/031602_fluoride_tooth_enamel.html
http://secondopiniontandarts.org/Fluoride2.html
Fluoride is een zeer giftig afval afkomstig uit de aluminium-, fosfor- en kunstmest industrie. Jaarlijks worden miljoenen tonnen fluoride geproduceerd.
Tot in de jaren '30 werd fluoride gewoon gedumpt in het oppervlakte water en de lucht, wat leidde tot ernstige gezondheidsproblemen. Talloze schadeclaims werden ingediend toen slachtoffers zich realiseerden dat hun klachten werden veroorzaakt door fluoride. De industrie wilde daarom de publieke opinie over fluoride veranderen.
Talrijke 'wetenschappelijke' studies werden verricht om de bevolking ervan te overtuigen dat fluoride volkomen veilig was. In de medische sector werden talrijke, goed betaalde functies gecreeërd voor 'onderzoek en scholing' met als doel het promoten van fluoride in tandpasta en drinkwater.
In plaats van dure afvalverwerking werd er nu flink geld verdiend met de verkoop van fluoride aan tandpasta fabrikanten en waterleiding bedrijven...
Documentaire 'The Fluoride Deception':
http://youtube.com/watch?v=XuTD-FGwLr0
Flouride (al dan niet toegevoegd) zit in het drinkwater in vele landen waaronder Nederland, België, V.S., Canada, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Britannië, Ierland, Spanje, Turkije, Italië, Chili, Hong Kong, India, etc.
http://star-people.nl/index.php?module=news&;id=7800
http://pateo.nl/fluor.htm http://lenntech.nl/samenstelling.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoridation_by_country
De meeste tandpasta's bevatten fluoride. In 1984 verklaarde tandpasta fabrikant Procter & Gamble dat de hoeveelheid fluoride in een tube tandpasta fataal kan zijn voor een kind! Tubes tandpasta bevatten daarom een waarschuwing dat als tandpasta wordt doorgeslikt, direct medische hulp nodig is!
Miljoenen mensen hebben last van fluorosis (wit gevlekte tanden). Fluorosis wordt veroorzaakt door teveel blootstelling aan fluoride. Fluoride veroorzaakt kalkgebrek, wat kan leiden tot osteoporosis, botverdunning, botbreuken, botvergroeïngen en ook bloedarmoede.
http://gaffar.nl/tandarts/data/art-fluoride.htm
Fluoride versnelt het verouderingsproces doordat het enzymen beschadigt. Dit beïnvloedt het immuunsysteem, de spijsvertering, ademhaling, lever, bloedcirculatie, nieren, schildklier en hersenen. Fluoride veroorzaakt onvruchtbaarheid, oververmoeidheid, botkanker, hyperactiviteit en verlaagt het IQ van kinderen...
http://wanttoknow.nl/nieuws/bewezen-fluoride-verlaagt-het-menselijk-iq
Vele wetenschappers, toxicologen, doktoren en tandartsen hebben zich daarom uitgesproken TEGEN het gebruik van fluoride.
http://fluoridealert.org/articles/50-reasons
Sinds 2009 is fluoride in de EU goedgekeurd voor gebruik in voedsel!
Verbeter uw gezondheid door fluoride te vermijden! Waterfilters verwijderen fluoride uit drinkwater. Fluoride-vrije tandpasta is verkrijgbaar bij diverse winkels. Vermijd ook mondwaters zoals Listerine omdat deze meestal fluoride en schadelijke zoetstoffen zoals aspartaam of sucralose bevatten!
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://fonteine.com/fluor.html
http://nofluoride.com
http://fluoridation.com
http://fluoridealert.org/articles/fluoride-facts
http://fluoride.mercola.com
http://naturalnews.com/fluoride.html
http://science.naturalnews.com/Fluoride.html
http://fluoridealert.org/researchers/government-reports/europe
Fluoride-vrije tandpasta:
http://moniquevandervloed.nl/grote-natuurlijke-tandpasta-test http://tandpasta.org https://hollandandbarrett.nl/shop/persoonlijke-verzorging/mondverzorging/tandpasta/#t=colour_vrij-van-fluoride
http://farmaline.be/apotheek/zoeken/fluoride+vrij/
http://fonteine.com/tandpasta_fluor.html
http://farmaline.be/nl/Gamma/5/193/1116/Sensodyne-Previon-Classic-Tandpasta http://sale.dentist.net/t/categories/toothpaste/fluoride-free-toothpaste
http://altcancer.net/tpaste.htm
Fluoride filters:
http://brita.net/nl
http://freedrinkingwater.com
http://sureaqua.com
http://crystalquest.com/Fluoridefilters.htm
http://friendsofwater.com/Fluoride_Filters.html
Biologische tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Biologische tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
http://naturalnews.com/031602_fluoride_tooth_enamel.html
http://secondopiniontandarts.org/Fluoride2.html
Fluoride is een zeer giftig afval afkomstig uit de aluminium-, fosfor- en kunstmest industrie. Jaarlijks worden miljoenen tonnen fluoride geproduceerd.
Tot in de jaren '30 werd fluoride gewoon gedumpt in het oppervlakte water en de lucht, wat leidde tot ernstige gezondheidsproblemen. Talloze schadeclaims werden ingediend toen slachtoffers zich realiseerden dat hun klachten werden veroorzaakt door fluoride. De industrie wilde daarom de publieke opinie over fluoride veranderen.
Talrijke 'wetenschappelijke' studies werden verricht om de bevolking ervan te overtuigen dat fluoride volkomen veilig was. In de medische sector werden talrijke, goed betaalde functies gecreeërd voor 'onderzoek en scholing' met als doel het promoten van fluoride in tandpasta en drinkwater.
In plaats van dure afvalverwerking werd er nu flink geld verdiend met de verkoop van fluoride aan tandpasta fabrikanten en waterleiding bedrijven...
Documentaire 'The Fluoride Deception':
http://youtube.com/watch?v=XuTD-FGwLr0
Flouride (al dan niet toegevoegd) zit in het drinkwater in vele landen waaronder Nederland, België, V.S., Canada, Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Britannië, Ierland, Spanje, Turkije, Italië, Chili, Hong Kong, India, etc.
http://star-people.nl/index.php?module=news&;id=7800
http://pateo.nl/fluor.htm http://lenntech.nl/samenstelling.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoridation_by_country
De meeste tandpasta's bevatten fluoride. In 1984 verklaarde tandpasta fabrikant Procter & Gamble dat de hoeveelheid fluoride in een tube tandpasta fataal kan zijn voor een kind! Tubes tandpasta bevatten daarom een waarschuwing dat als tandpasta wordt doorgeslikt, direct medische hulp nodig is!
Miljoenen mensen hebben last van fluorosis (wit gevlekte tanden). Fluorosis wordt veroorzaakt door teveel blootstelling aan fluoride. Fluoride veroorzaakt kalkgebrek, wat kan leiden tot osteoporosis, botverdunning, botbreuken, botvergroeïngen en ook bloedarmoede.
http://gaffar.nl/tandarts/data/art-fluoride.htm
Fluoride versnelt het verouderingsproces doordat het enzymen beschadigt. Dit beïnvloedt het immuunsysteem, de spijsvertering, ademhaling, lever, bloedcirculatie, nieren, schildklier en hersenen. Fluoride veroorzaakt onvruchtbaarheid, oververmoeidheid, botkanker, hyperactiviteit en verlaagt het IQ van kinderen...
http://wanttoknow.nl/nieuws/bewezen-fluoride-verlaagt-het-menselijk-iq
Vele wetenschappers, toxicologen, doktoren en tandartsen hebben zich daarom uitgesproken TEGEN het gebruik van fluoride.
http://fluoridealert.org/articles/50-reasons
Sinds 2009 is fluoride in de EU goedgekeurd voor gebruik in voedsel!
Verbeter uw gezondheid door fluoride te vermijden! Waterfilters verwijderen fluoride uit drinkwater. Fluoride-vrije tandpasta is verkrijgbaar bij diverse winkels. Vermijd ook mondwaters zoals Listerine omdat deze meestal fluoride en schadelijke zoetstoffen zoals aspartaam of sucralose bevatten!
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://fonteine.com/fluor.html
http://nofluoride.com
http://fluoridation.com
http://fluoridealert.org/articles/fluoride-facts
http://fluoride.mercola.com
http://naturalnews.com/fluoride.html
http://science.naturalnews.com/Fluoride.html
http://fluoridealert.org/researchers/government-reports/europe
Fluoride-vrije tandpasta:
http://moniquevandervloed.nl/grote-natuurlijke-tandpasta-test http://tandpasta.org https://hollandandbarrett.nl/shop/persoonlijke-verzorging/mondverzorging/tandpasta/#t=colour_vrij-van-fluoride
http://farmaline.be/apotheek/zoeken/fluoride+vrij/
http://fonteine.com/tandpasta_fluor.html
http://farmaline.be/nl/Gamma/5/193/1116/Sensodyne-Previon-Classic-Tandpasta http://sale.dentist.net/t/categories/toothpaste/fluoride-free-toothpaste
http://altcancer.net/tpaste.htm
Fluoride filters:
http://brita.net/nl
http://freedrinkingwater.com
http://sureaqua.com
http://crystalquest.com/Fluoridefilters.htm
http://friendsofwater.com/Fluoride_Filters.html
Biologische tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Biologische tandartsen:
http://nvbt.nl/zoek-behandelaar
http://tandartspraktijk-rene.nl
http://amalgaam.be/biotandartsen.php
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
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