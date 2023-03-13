Muere una flor - Punteo de la entrada (elemental) - Binomio de Oro

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Amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Su servidor Albano Zapata nuevamente los complace con brindar este tutorial de punteos de la entrada del tema "Momentos de amor" por el Binomio de Oro.
Espero que sea de su agrado
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
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