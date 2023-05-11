Документальный фильм «Социальная дилемма»

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
В документальной ленте бывшие сотрудники Google, Instagram и Facebook расскажут о том, как социальные сети манипулируют пользователями. За это отвечают постоянно обновляемые алгоритмы, которые помогают сайтам предугадывать интересы пользователей, чтобы продавать больше рекламы. В результате обычные люди становятся зависимы от технологий, от которых даже их создатели с трудом могут оказаться. Разработчики и дизайнеры повествуют о том, как на глобальном уровне соцсети используют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и распространять ложную информацию. Авторы картины предлагают свои варианты решения этой проблемы.