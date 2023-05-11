Create New Account
Support Your Freedom to Speak:
Документальный фильм «Социальная дилемма»
11 views
channel image
Dumnezeu vorbeste si astazi
Published 20 hours ago |

В документальной ленте бывшие сотрудники Google, Instagram и Facebook расскажут о том, как социальные сети манипулируют пользователями. За это отвечают постоянно обновляемые алгоритмы, которые помогают сайтам предугадывать интересы пользователей, чтобы продавать больше рекламы. В результате обычные люди становятся зависимы от технологий, от которых даже их создатели с трудом могут оказаться. Разработчики и дизайнеры повествуют о том, как на глобальном уровне соцсети используют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и распространять ложную информацию. Авторы картины предлагают свои варианты решения этой проблемы.

Keywords
facebookgoogleinstagramadsphonedepending

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos

logo

Brighteon © 2023 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket