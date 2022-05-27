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Habemus Pap(am) (Pap Ndiaye, variole du singe, Uvalde, Sandrine Rousseau et autres billevesées...)
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0 view • May 27, 2022
Analyse humoristique de l'actualité, mais sérieuse quand même 😁
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2022/05/habemus-papam-pap-ndiaye-variole-du.html
Nouvelle Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw
Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :
ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4
RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601
BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne
BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne
BITTUBE: https://bittube.video/c/lamitedanslacaverne_channel
Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2022/05/habemus-papam-pap-ndiaye-variole-du.html
Nouvelle Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw
Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :
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