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Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης - Όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστη, τι κάνει ο λαός του Θεού; (Μέρος Β')
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66 views • September 12, 2021
Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η πίστη μας και ποια είναι η στάση που πρέπει να έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2020 στην αίθουσα Ορθοδοξία του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής.
«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία• οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας…» (Ἰωσήφ Βρυένιος)
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Πρόλογος
2. Η συμμετοχή λαϊκών σε αγώνες υπέρ της πίστεως. Ιστορικά συμβάντα. Βίοι Αγίων.
3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, Τι προβλήματα υπάρχουν σήμερα; Ποια η στάση των σύγχρονων Ορθοδόξων;
4. Επίλογος
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2020 στην αίθουσα Ορθοδοξία του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής.
«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία• οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας…» (Ἰωσήφ Βρυένιος)
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Πρόλογος
2. Η συμμετοχή λαϊκών σε αγώνες υπέρ της πίστεως. Ιστορικά συμβάντα. Βίοι Αγίων.
3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, Τι προβλήματα υπάρχουν σήμερα; Ποια η στάση των σύγχρονων Ορθοδόξων;
4. Επίλογος
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