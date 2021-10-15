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Staatsgek Youri Plate start een juristenkantoor en uitzendbureau!
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454 views • October 15, 2021
Live vanuit gekkenhuis Schinveld, staatsgek Youri Plate.
Vandaag weet hij ons te melden dat hij een juristenkantoor gaat openen! Maar dat is nog niet alles, ook een uitzendbureau voor wappies gaat er komen!
In de beleving van staatsgek Youri gaat hem echt alles voor de wind nu, vandaag heeft hij een personeelslid van een visboer weten te behoeden voor ontslag, wat een held is het toch! Gewoon hoppekee even naar het uitzendbureau bellen, wat artikelnummers eruit gooien en het is voor elkaar mensen, de deerne mag weer volop verse scharretjes schoonmaken!
Staatsgek Youri, in de bubbel waar hij zit een held, voor ons niet meer en minder dan lachwekkende idioot.
Vandaag weet hij ons te melden dat hij een juristenkantoor gaat openen! Maar dat is nog niet alles, ook een uitzendbureau voor wappies gaat er komen!
In de beleving van staatsgek Youri gaat hem echt alles voor de wind nu, vandaag heeft hij een personeelslid van een visboer weten te behoeden voor ontslag, wat een held is het toch! Gewoon hoppekee even naar het uitzendbureau bellen, wat artikelnummers eruit gooien en het is voor elkaar mensen, de deerne mag weer volop verse scharretjes schoonmaken!
Staatsgek Youri, in de bubbel waar hij zit een held, voor ons niet meer en minder dan lachwekkende idioot.
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