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בחירות ישראליות ומשיח מאניה. איפה המשיח היהודי?
Pure Judaism
Pure Judaism
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10 views • November 14, 2021
בחירות ישראליות ומשיח מאניה. איפה המשיח היהודי?

יהודי ישראל לא רוצים משיח דתי, הם רוצים חילוני. אז איך אמור להגיע המשיח אם אף אחד לא רוצה אותו? איפה המשיח היהודי? הרבנים אומרים לנו שהמשיח ממשמש ובא, כי המלחמה של גוג ומגוג נמצאת מעבר לפינה, אך זו לא המציאות הנוכחית. סרטון זה מסביר את מדינת ישראל הנוכחית וכיצד להתאחד כדי להביא
lבאמת את המשיח היהודי

✳️זה תועד לפני הבחירות השלישיות בישראל, לפני שנחשפה עסקת המאה של טראמפ ולפני נגיף הקורונא. עם זאת, הנקודות העיקריות שאני מעלה בכדי להביא לאחדות עדיין רלוונטיות כיום.

# בחירות ישראליות # נתניהו # משיח #
גוג ומגוג # טראמפ # זמני היום #
העולם הבא # אחדות
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