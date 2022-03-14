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C.42-ORAÇÕES CONTRÁRIAS EFEITOS JUÍZOS INICIO EM 2019 APOCALIPSE CAPÍTULO 6
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VEJA TODAS AS CARTAS POR ESCRITO NO LINK
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
Transcrição:
SP, 07/dez/2018,
Meus servos,
Anseio realizar vosso casório.
E ansioso para enxugar toda lágrima de vossos olhos.
Quando a TRIBULAÇÃO vier cuidarei de vós.
Estarei presente em toda situação adversa.
Basta só clamardes a mim e responderei.
Estarei convosco.
As injúrias serão cobradas, mas a absolvição virá quando vos arrependeres e me buscares em oração pedindo perdão.
Nao anseies pelo futuro que a mim pertence.
Apenas sigais minha diretriz e vos guiarei.
Buscai- me nas madrugadas em oração, visto que o maligno não dorme e ataca neste horário, orando por todos meus servos em toda circunferência do globo terrestre.
Este planeta entrará em convulsões, mas não vos abaleis.
Quanto aos meus servos, darei ordem aos anjos para vos guardarem, ampararem e livrarem.
Recebam minha paz.
Não se esqueçam de súplicas e orações por esta minha serva, pois muitos têm feito orações contrárias ao meu propósito para com a vida dela, trazendo juízo sobre estes mesmos que o fazem. Eu tenho dado livramento a ela.
As orações contrárias são como feitiçaria, pois trazem espíritos malignos das sombras para atrapalhar os andamentos dos afazeres diários, o bem estar e afetam a capacidade cognitiva e o desempenho físico e o desenrolar dos eventos na vida de uma pessoa, bloqueando-os. Por isso vos rogo que levantei súplicas a favor desta serva e não julgueis meus profetas.
Eu QUEM julgo e serei severo no juízo daqueles que tocarem nos meus servos, os profetas e minhas profetizas.
Me estendi um pouco mais devido às injúrias contra minha serva.
Contudo, vos advirto sobre meus juízos previstos para este os últimos 2 (dois) anos:
Eis que vos CONCEDO ADIAMENTO, ATENDENDO VOSSAS SÚPLICAS E ORAÇÕES EM FAVOR DOS MEUS SÚDITOS QUE REMANESCERÃO NA FACE DA TERRA PARA FAZER A MINHA OBRA E SEREM SANTIFICADOS.
Em MEADOS DO PRÓXIMO ANO ESTAREI ENVIANDO OS MEUS JUÍZOS.
Nao ousem traspassar meu mandamento.
Estou vos esperando em meu reinado. Os portais celestes estão próximos a se abrir para vós, meus súditos leais, povo meu e filhos meus.
Vós jejuareis e orareis em favor de todos os meus servos, oráculo de Yahweh, vosso pai celeste que vos ama e vos aguarda e vos quer sem manchas e nem máculas, travestidos das roupas brancas da santidade.
Assim disse o vosso Deus, pela boca de meu filho, VOSSO SENHOR e meu amado unigênito.
Jesus disse: " Minha casa será chamada Casa de oração".
e-mail: [email protected]
Blog: maiorehdeus.blogspot.com
Blog em inglês: rumoaocaminhodosenhor.wordpress.com
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
Transcrição:
SP, 07/dez/2018,
Meus servos,
Anseio realizar vosso casório.
E ansioso para enxugar toda lágrima de vossos olhos.
Quando a TRIBULAÇÃO vier cuidarei de vós.
Estarei presente em toda situação adversa.
Basta só clamardes a mim e responderei.
Estarei convosco.
As injúrias serão cobradas, mas a absolvição virá quando vos arrependeres e me buscares em oração pedindo perdão.
Nao anseies pelo futuro que a mim pertence.
Apenas sigais minha diretriz e vos guiarei.
Buscai- me nas madrugadas em oração, visto que o maligno não dorme e ataca neste horário, orando por todos meus servos em toda circunferência do globo terrestre.
Este planeta entrará em convulsões, mas não vos abaleis.
Quanto aos meus servos, darei ordem aos anjos para vos guardarem, ampararem e livrarem.
Recebam minha paz.
Não se esqueçam de súplicas e orações por esta minha serva, pois muitos têm feito orações contrárias ao meu propósito para com a vida dela, trazendo juízo sobre estes mesmos que o fazem. Eu tenho dado livramento a ela.
As orações contrárias são como feitiçaria, pois trazem espíritos malignos das sombras para atrapalhar os andamentos dos afazeres diários, o bem estar e afetam a capacidade cognitiva e o desempenho físico e o desenrolar dos eventos na vida de uma pessoa, bloqueando-os. Por isso vos rogo que levantei súplicas a favor desta serva e não julgueis meus profetas.
Eu QUEM julgo e serei severo no juízo daqueles que tocarem nos meus servos, os profetas e minhas profetizas.
Me estendi um pouco mais devido às injúrias contra minha serva.
Contudo, vos advirto sobre meus juízos previstos para este os últimos 2 (dois) anos:
Eis que vos CONCEDO ADIAMENTO, ATENDENDO VOSSAS SÚPLICAS E ORAÇÕES EM FAVOR DOS MEUS SÚDITOS QUE REMANESCERÃO NA FACE DA TERRA PARA FAZER A MINHA OBRA E SEREM SANTIFICADOS.
Em MEADOS DO PRÓXIMO ANO ESTAREI ENVIANDO OS MEUS JUÍZOS.
Nao ousem traspassar meu mandamento.
Estou vos esperando em meu reinado. Os portais celestes estão próximos a se abrir para vós, meus súditos leais, povo meu e filhos meus.
Vós jejuareis e orareis em favor de todos os meus servos, oráculo de Yahweh, vosso pai celeste que vos ama e vos aguarda e vos quer sem manchas e nem máculas, travestidos das roupas brancas da santidade.
Assim disse o vosso Deus, pela boca de meu filho, VOSSO SENHOR e meu amado unigênito.
Jesus disse: " Minha casa será chamada Casa de oração".
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Blog: maiorehdeus.blogspot.com
Blog em inglês: rumoaocaminhodosenhor.wordpress.com
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