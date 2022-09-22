Анклав Мира Сады Свободы

Преднамеренная общественная инициатива в центральной Польше.

Приглашаю всех желающих присоединиться к инициативе нового интенциональное сообщество высокосознательных взаимоподдерживающие люди в центральной Польше в малонаселенной деревне. Приглашаю экологичных провеганских люди которые свободны от наркотиков, свободны от курения табака, свободны от злоупотребления алкоголем, духовные но, свободны от религии. Анклав мира Freedom Gardens Новая инициатива сообщества Центральная Польша Michael Tел.=Telegram ID +48 720 777 545 email: [email protected] www.facebook.com/MichalGluszczak

