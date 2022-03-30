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Clown Planet News (30 March, 2022): Will Smith Slap, More New World Order Meetings, CBDC News, War For Great Reset
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51 views • March 31, 2022
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https://twitter.com/Resist_05/status/1508197365655928835
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https://summit.news/2022/03/29/government-minister-tells-germans-to-cope-with-soaring-energy-costs-by-wearing-warmer-sweaters/
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https://www.westernjournal.com/cnn-pundit-trashes-trump-aftermath-will-smiths-attack-chris-rock/
https://twitter.com/OregonGovBrown/status/1508504027885056005
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https://www.lifesitenews.com/news/california-bill-could-legalize-killing-babies-months-after-birth-in-newsoms-abortion-sanctuary-state/
https://twitter.com/patriottakes/status/1508127124498141187
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https://twitter.com/backtolife_2022/status/1508465796510584839
https://www.theepochtimes.com/100-percent-vaccinated-cruise-ship-hit-with-covid-19-outbreak_4369373.html
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https://twitter.com/cwt_news/status/1508151103019495428
https://twitter.com/ausvstheagenda/status/1508365817339019269
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https://twitter.com/SikhForTruth/status/1508565009063976960
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1508441554897231876
https://twitter.com/Epiwhisper/status/1507547154088284161
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1508764933483335684
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1509213785931800578
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https://www.youtube.com/watch?v=P7smrUkfOq8
https://twitter.com/Resist_05/status/1508197365655928835
https://twitter.com/Spiro_Ghost/status/1507764359187083277
http://www.urmedium.com/c/presstv/107036
https://insiderpaper.com/russia-ukraine-war-to-trigger-new-world-order-blackrock-ceo/
https://summit.news/2022/03/29/government-minister-tells-germans-to-cope-with-soaring-energy-costs-by-wearing-warmer-sweaters/
https://twitter.com/WhitlockJason
https://www.youtube.com/watch?v=EXt7NjJNTUo
https://www.youtube.com/watch?v=MUaM8EMOEGA
https://www.westernjournal.com/cnn-pundit-trashes-trump-aftermath-will-smiths-attack-chris-rock/
https://twitter.com/OregonGovBrown/status/1508504027885056005
https://news.yahoo.com/california-makes-history-first-openly-033358956.html
https://www.lifesitenews.com/news/california-bill-could-legalize-killing-babies-months-after-birth-in-newsoms-abortion-sanctuary-state/
https://twitter.com/patriottakes/status/1508127124498141187
https://www.dyson.com.sg/newsroom/dyson-zone-announcement
https://twitter.com/tomselliott/status/1508848261863510021
https://twitter.com/RNCResearch/status/1507857814663876621
https://www.youtube.com/watch?v=gsOnnLts-4U
https://www.youtube.com/watch?v=iCfkKQiTI-M
https://www.youtube.com/watch?v=eWr6OZx_SRY
https://www.youtube.com/watch?v=EP1_aLzdmsw
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1508465796510584839
https://www.theepochtimes.com/100-percent-vaccinated-cruise-ship-hit-with-covid-19-outbreak_4369373.html
https://sharylattkisson.com/2022/03/exclusive-experts-omicron-covid-19-likely-came-from-a-lab-too/
https://edwardslavsquat.substack.com/p/russia-and-china-approve-pfizer-pill?s=r
https://twitter.com/cwt_news/status/1508151103019495428
https://twitter.com/ausvstheagenda/status/1508365817339019269
https://www.iceagefarmer.com/2021/05/26/dr-frederic-leroy-hostile-takeover-of-food-production-ice-age-farmer-broadcast/
https://twitter.com/SikhForTruth/status/1508565009063976960
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1508441554897231876
https://twitter.com/Epiwhisper/status/1507547154088284161
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1508764933483335684
https://twitter.com/backtolife_2022/status/1509213785931800578
https://twitter.com/ElvisSinosic/status/1506419449863499776
https://www.youtube.com/watch?v=qON-LmkIdAI
https://www.youtube.com/watch?v=TThwozZiKgs
https://www.thelastamericanvagabond.com/dilyana-gaytandzhieva-interview-us-funded-biolabs-encircle-us-enemies-dangerous-experimentation/
https://sovren.media/video/hunter-biden-invested-raised-millions-for-ukrainian-bio-lab-and-secured-u-s-military-contracts-952.html
https://sovren.media/video/ukrainian-bio-lab-company-invested-in-by-hunter-biden-worked-with-wuhan-lab-on-bat-coronaviruses-962.html
https://www.youtube.com/watch?v=T8F_Mfs4Sv4
https://www.newswars.com/hannity-nuke-russia-off-the-face-of-the-earth-if-they-use-wmds-we-c
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