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Eindejaarsmomentjes: Opa Leo compleet uit zijn schuifpui!
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134 views • December 28, 2020
Opa Leo, hij weet het zelf niet maar gaandeweg begint hij de paljas van internet te worden.
Livedingessen vindt hij heerlijk, zelfs als er constant een irritante boor op de achtergrond te horen is.
Opa maakt zich een beetje boos en onze Soldaadt maakt zich zorgen. Hij vraagt dan ook of opa Leo wel zijn hartmedicatie heeft ingenomen.
Dat schiet in het verkeerde keelgat van opa en die gaat vervolgens geheel uit zijn schuifpui en maakt de arme Soldaadt voor alles en nog wat uit, zelfs voor pedofiel.
Eindejaarsmomenten. Zonder de Videre's onder ons zouden de livedingessen niet zo leuk zijn.
Soldaadt! Dank! Voor alles! En vooral om het lachen! Op naar het volgende jaar!
Heer Erkelens, ook bedankt!
Livedingessen vindt hij heerlijk, zelfs als er constant een irritante boor op de achtergrond te horen is.
Opa maakt zich een beetje boos en onze Soldaadt maakt zich zorgen. Hij vraagt dan ook of opa Leo wel zijn hartmedicatie heeft ingenomen.
Dat schiet in het verkeerde keelgat van opa en die gaat vervolgens geheel uit zijn schuifpui en maakt de arme Soldaadt voor alles en nog wat uit, zelfs voor pedofiel.
Eindejaarsmomenten. Zonder de Videre's onder ons zouden de livedingessen niet zo leuk zijn.
Soldaadt! Dank! Voor alles! En vooral om het lachen! Op naar het volgende jaar!
Heer Erkelens, ook bedankt!
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