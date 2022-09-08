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«Слава Тебе, Иисус!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2020 г. Запись 2022 г.
Neba Luch
Neba Luch
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33 views • September 08, 2022

Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5
Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992
Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085
Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba

Все мои христианские песни в плейлистах:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1

Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/XPEC/tVr6iLjPV
odt https://cloud.mail.ru/public/irxX/X1pK6n8xu
pdf https://cloud.mail.ru/public/qjgd/knApv8rDv

Музыка и текст Юлии Литвиновой 2020 г.

Куплет 1

С F G
Боже мой, как дивно всё Ты создал:

С F G
Мудростью раскинул свод небес,

Dm G Em Am
Там повесил Солнце это, и Луну и звёзды,

F G С G
Воздуху назначил даже вес!


Припев:

С Am F G
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Господь Спаситель!

Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Иисус!

Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, наш Искупитель!
С F С G С G
«Слава Тебе! Вся слава Тебе!» - льётся из наших уст.


Куплет 2

Летний зной и зимний белый холод

Разумом Своим Ты учредил.

Как велик Ты! Мир вокруг Твоих творений полон!

Как всё хорошо Ты сотворил!


Куплет 3

Всё в Твоей руке: глубины моря.

И вершины гор — они Твои.

Птичий хор, раскаты грома, волны рек — все вторят:

«Слава Богу неба и земли!»


Ис 12:2
… ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.

Пс 149:1-3
1 Аллилуия. Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.
2 Да веселится Израиль о Создателе своём; сыны Сиона да радуются о Царе своём.
3 Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,

Пс 94:1-5
1 Приидите, воспоём Господу, воскликнем, твердыне спасения нашего;
2 предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему,
3 ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами.
4 В Его руке глубины земли, и вершины гор — Его же;
5 Его — море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его.

Пс 91:5
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.

Пс 73:16
Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.

Иер 51:15
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и
разумом Своим распростёр небеса.

(ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ-СЛЕТАЙТЕСЬ ;)

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