«Слава Тебе, Иисус!» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2020 г. Запись 2022 г.

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Все мои христианские песни в плейлистах:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC
https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1
Текст песни с аккордами можете скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/XPEC/tVr6iLjPV
odt https://cloud.mail.ru/public/irxX/X1pK6n8xu
pdf https://cloud.mail.ru/public/qjgd/knApv8rDv
Музыка и текст Юлии Литвиновой 2020 г.
Куплет 1
С F G
Боже мой, как дивно всё Ты создал:
С F G
Мудростью раскинул свод небес,
Dm G Em Am
Там повесил Солнце это, и Луну и звёзды,
F G С G
Воздуху назначил даже вес!
Припев:
С Am F G
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Господь Спаситель!
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, Иисус!
Слава Тебе! Вся слава Тебе! Слава Тебе, наш Искупитель!
С F С G С G
«Слава Тебе! Вся слава Тебе!» - льётся из наших уст.
Куплет 2
Летний зной и зимний белый холод
Разумом Своим Ты учредил.
Как велик Ты! Мир вокруг Твоих творений полон!
Как всё хорошо Ты сотворил!
Куплет 3
Всё в Твоей руке: глубины моря.
И вершины гор — они Твои.
Птичий хор, раскаты грома, волны рек — все вторят:
«Слава Богу неба и земли!»
Ис 12:2
… ибо Господь — сила моя, и пение моё — Господь; и Он был мне во спасение.
Пс 149:1-3
1 Аллилуия. Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых.
2 Да веселится Израиль о Создателе своём; сыны Сиона да радуются о Царе своём.
3 Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему,
Пс 94:1-5
1 Приидите, воспоём Господу, воскликнем, твердыне спасения нашего;
2 предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему,
3 ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами.
4 В Его руке глубины земли, и вершины гор — Его же;
5 Его — море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его.
Пс 91:5
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
Пс 73:16
Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил.
Иер 51:15
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и
разумом Своим распростёр небеса.
(ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ-СЛЕТАЙТЕСЬ ;)