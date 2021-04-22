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La science a-t-elle valeur de vérité absolue surtout en 2021 ? Mika Denissot
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0 view • April 22, 2021
29 mars 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=qJkKxQ6UiDs
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
et
https://odysee.com/@mika-denissot:d/la-science-a-telle-valeur-de-v%C3%A9rit%C3%A9:a
https://odysee.com/@mika-denissot:d
Est-ce que le scientifiquement prouvé indique une vérité absolue et indéniable ou est-ce un biais cognitif ?
La science sert-elle l’humanité ou seulement des lobbys qui arrosent à coût de millions, les recherches allant dans une seule direction : le profit.
Est-ce que toutes les autres sciences, appelées non-sciences ne sont-elles pas en fait, les seules et véritables sciences de l’humain et de l’éveil des consciences ?
Quand on lève le voile de l’illusion de ce qu’est notre véritable système existentiel et la recherche scientifique, quand on comprend que toutes les décisions liberticides imposées depuis plus d’un an viennent des plus hauts rangs médicaux, protégés par les Médias, les politiciens et le Gafam, on est en droit de se poser des questions sur ce qui est science et sur ce qui est non-science.
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A plus tard dans la vie,
Mika
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
et
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A plus tard dans la vie,
Mika
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